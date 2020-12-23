شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطور يبتكر طريقة جديدة لإنهاء اجتماعات Zoom بشكل أسرع وأسهل.. اعرف عمل إيه والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لموقع TheVerge الامريكى، طور مورسلك مادي يمكن سحبه لمغادرة الاجتماع على الفور، مثلما يتم سحب سلك إضاءة أو غلق الإضاءة في المنزل، مما يجعل مغادرة الاجتماعات أسهل وأبسط، ولا يتضمن الكثير من الخطوات، كما شارك مور جميع الملفات التي ستحتاجها لإنشاء شيء مثله على GitHub، حتى يتسنى لكل شخص يعجب بالفكرة تنفيذها بكل سهولة دون تكاليف باهظة.
ويطمح العديد من المستخدمين في أن يكون هناك زر جديد لـ Zoom، يمكنه إنهاء المكالمة سريعا مثل زر escape يتم الضغط عليه وينتهى كل شيء.
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