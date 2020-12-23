جوجل وفيسبوك تتعاونان ضد إجراءات مكافحة الاحتكار

دبي - يزن راشد - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن فيسبوك وجوجل اتفقتا على التعاون ومساعدة بعضهما بعضًا ضد إجراءات مكافحة الاحتكار في حالة التحقيق في اتفاقهما للعمل معًا في الإعلان عبر الإنترنت.

وأشار تقرير الصحيفة إلى النسخة غير المنقحة من الدعوى القضائية التي رفعتها 10 ولايات ضد جوجل في الأسبوع الماضي.

واتهمت الولايات جوجل بالعمل مع فيسبوك بطريقة غير قانونية تنتهك قانون مكافحة الاحتكار لتعزيز أعمالها الإعلانية عبر الإنترنت المهيمنة.

وبحسب التقرير، قالت الدعوى: إن جوجل وفيسبوك كانتا على علم بأن اتفاقهما قد يؤدي إلى تحقيقات لمكافحة الاحتكار وناقشتا كيفية التعامل معها.

وقال متحدث باسم جوجل للصحيفة: إن مثل هذه الاتفاقيات بشأن تهديدات مكافحة الاحتكار شائعة للغاية.

وأضاف: إن الادعاءات المقدمة في الدعوى القضائية غير دقيقة، وإن فكرة أن هذه صفقة سرية خطأ تمامًا، وقد كنا صريحين بشأن هذه الشراكة منذ سنوات.

وقالت النسخة المسودة غير المنقحة للدعوى، التي قالت الصحيفة إنها راجعتها: إن مديرة العمليات في فيسبوك، (شيريل ساندبرج) Sheryl Sandberg، وقعت الصفقة مع جوجل.

وذكر التقرير أن النسخة المسودة تستشهد أيضًا برسالة بالريد الإلكتروني أخبرت فيها ساندبرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك (مارك زوكربيرج) Mark Zuckerberg والمديرين التنفيذيين الآخرين أن هذه صفقة كبيرة من الناحية الإستراتيجية.

وتستشهد الدعوى بالوثائق الداخلية للشركة التي تم تنقيحها بشكل كبير، التي تنص على إبلاغ الطرف الآخر على الفور وبشكل كامل بأي اتصال حكومي متعلق بالاتفاقية، ويقال: إن عبارة مكافحة الاحتكار وردت ما لا يقل عن 20 مرة في الاتفاقية.

ويزعم عشرة من المدعين العامين الجمهوريين، بقيادة تكساس، أن الشركتين أبرمتا صفقة في شهر سبتمبر 2018 وافقت فيها فيسبوك على عدم التنافس مع أدوات جوجل الإعلانية عبر الإنترنت مقابل معاملة خاصة عند استخدامها.

وتمت تسمية الاتفاقية السرية باسم شخصية من سلسلة حرب النجوم Star Wars، وتم حذف الاسم الدقيق من النسخة المنقحة المتاحة للجمهور من الدعوى القضائية، لكن النسخة غير المنقحة التي شاهدتها صحيفة وول ستريت جورنال تقول: إنها كانت تُعرف باسم Jedi Blue.

وتمت إزالة العديد من التفاصيل الأخرى أيضًا من النسخة النهائية للدعوى، مثل القيمة المزعومة للصفقة، وبحسب ما ورد تشير النسخة المسودة إلى أن فيسبوك اعتبرت الصفقة رخيصة نسبيًا مقارنةً بالمنافسة المباشرة.