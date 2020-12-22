خدمة Samsung TV Plus متاحة الآن في 12 دولة

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة سامسونج عن خطط لتوسيع خدمة التلفاز الذكي المجانية Samsung TV Plus لتشمل 12 دولة حول العالم.

ويتيح التوسيع الجديد وصول الخدمة إلى أستراليا والبرازيل، إلى جانب الأسواق الحالية، مثل: الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وسويسرا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا.

وتقدم خدمة التلفاز الذكي المجانية Samsung TV Plus الآن 742 قناة، وتوفر الوصول لأكثر من 60 مليون تلفاز ذكي من سامسونج.

ومما يجعل هذه الخدمة خيارًا مثيرًا للاهتمام هو أنها مجانية تمامًا، وتوفر الوصول إلى الأخبار والرياضة والترفيه وغير ذلك.

ولست بحاجة إلى اشتراك أو بطاقة ائتمان لاستخدامها، بل مجرد اتصال بالإنترنت وتلفاز متوافق من سامسونج.

ووفقًا للشركة، تتعاون خدمة التلفاز الذكي المجانية Samsung TV Plus مع نحو 300 شبكة من شبكات البث ومنصات المحتوى والمبدعين الرقميين العالميين.

ويصل التوسع بعد إطلاق خدمة التلفاز الذكي المجانية عبر عدد من أجهزة جالاكسي المختارة في الولايات المتحدة.

وقالت (سيلين سانجكوك هان) Seline Sangsook Han، نائبة الرئيس لأعمال الشاشات المرئية في شركة سامسونج: رأينا كيف يقضي المستهلكون الوقت في المنزل ومقدار تقديرهم للوصول إلى المحتوى طوال فترة الوباء.

وأضافت: لقد رأينا أن أجهزة التلفاز أصبحت مركزًا للترفيه ومصدرًا للأخبار وشريكًا للبث بحسب الطلب، ومع توسعنا الأخير في الأسواق الجديدة، فإننا نأمل أن تستمر خدمة التلفاز الذكي المجانية في كونها وجهة منزلية متميزة لمستخدمي أجهزة تلفاز سامسونج الذكية في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لشركة سامسونج، فإن الخدمة تصل حاليًا إلى 15 مليون مستخدم نشط بفضل التوسعات الأخيرة والشراكات الجديدة للمحتوى، ومع توفرها للمزيد من المستهلكين، فمن المحتمل أن ينمو هذا العدد.

وبعد التوسع الجديد، قالت سامسونج: إنها تخطط لجلب الخدمة إلى المكسيك والهند والسويد والمزيد من الدول الأوروبية في عام 2021.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه يمكن لمالكي أجهزة جالاكسي توقع توفر وظائف إضافية، إلى جانب جلب الخدمة إلى المزيد من أجهزة جالاكسي الإضافية في الأشهر المقبلة.

وأصبحت الخدمة منذ إطلاقها في عام 2015 إحدى أشهر خدمات البث مع أكثر من 15 مليون مستخدم نشط، وجرى دمجها في منصة Smart TV من سامسونج.