فوز عالمة مصرية بجائزة «أهم إنجاز فيزيائي في عام 2020»

أعلنت مجلة physicsworld أشهر مجلة علمية في الفيزياء حول العالم، عن اختيار أبحاث العالمة المصرية إلهام فضالي كأفضل بحث علمي لعام 2020.

واختارت المجلة العالمة وفريقها بجامعة Eindhoven للتكنولوجيا فى هولندا، نظراً للبحث الذي تضمن "نقل المعلومات من خلال الضوء عن طريق استخدام الألياف الخاصة بالسليكون."

وأعلنت المجلة عبر موقعها الإلكترونى حصول فضالى وفريقها العلمى على جائزة The Physics World 2020 لهذا العام.

وقالت "فضالي"، في تصريحات لبرنامج "مصر تستطيع" المتخصص في التواصل مع علماء مصر بالخارج، إن الدكتوراه التي تجريها متخصصة فى المواد النانومترية والمتناهية الصغر والمعلقة ببنية المادة التي تمكننا من الحصول على خصائص مختلفة من الذرة، وهو ما ينعكس على الحصول على انبعاث ضوئي بكفاءة وفاعلية وإمكانية استخدامهم في نقل المعلومات وإحداث طفرة في عالم الإلكترونيات، وأن الأجهزة الموجودة حولنا تضم طريقتين لنقل المعلومات هما الأسلاك الكهربائية والتكنولوجيا الضوئية.

وأضافت "فضالي" أنه أهم عيوب الطريقتين إنتاج كميات حرارة تؤثر في نقل البيانات فتحول إلى نقلها لمسافات معينة عبر القارات، مشيرة إلى أنها تمكنت من خلال بحثها أن تحصل على خصائص مختلفة وتغير في مكونات السليكون ليتم نقل المعلومات من خلاله بسهولة وبطريقة آمنة ما سيحقق طفرة في تكنولوجيا المعلومات.