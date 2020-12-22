شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب أسترالى يسجل شبكة كونية طولها 50 مليون سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سابقة جديدة لاكتشاف الكون الواسع تمكن تلسكوب باثفيندر الأسترالي (ASKAP) في غرب أستراليا في إنشاء صورة راديو واسعة النطاق للكون، ساعدت العلماء في اكتشاف جزء من "الشبكة الكونية" يبلغ طولها حوالى 50 مليون سنه ضوئية.



ـموقع "مير24" الروسي

فيما مضى افترض علماء الفلك نظرياً فقط ان الكون يشبه شبكة العنكبوت، ولكن لم يتمكنوا من الحصول على دليل يؤكد ذلك، إلا أن نتيجة الصورة الرادارية التى كونها التليسكوب باثفيندر بالإضافة لبيانات تلسكوبASKAP الذي يسجل ترددات الأشعة السينية، تمكن العلماء من مسح مساحات كبيرة من السماء، وكانت النتيجة الأولى لتعاونهم اكتشاف خيوط غاز ساخنة كونية وتكوين صورة رداريه للفضاء، والتى أكدت أن الكون يشبة شبكة العنكبوت.

يعتقد العلم الحديث أنه بعد الانفجار العظيم قبل 13.8 مليار سنة ، امتلأ الكون بمادة مظلمة غير مرئية وتراكمات لا شكل لها من الهيدروجين والهيليوم، وفقا لـموقع "مير24" الروسي.

على مدى عدة مليارات من السنين، تكثف الغاز تحت تأثير الجاذبية ، مكونًا خيوطًا من المادة مع فراغات ضخمة بينها، من المحتمل أن تحتوي هذه الخيوط على أكثر من نصف المادة الموجودة في الكون، على الرغم من أن كثافتها لا تتجاوز 10 جسيمات لكل متر مكعب.

يُعتقد أن جميع المجرات التي نراها اليوم تقريبًا ، بما في ذلك مجرتنا درب التبانة ، قد تشكلت في هذه الخيوط، تتشكل عناقيد مجرية كبيرة عند تقاطعات الخيوط.

ولاحظ العلماء أنهم كانوا يستطيعون في السابق رؤية المجرات والعناقيد ، ولكن ليس الخيوط نفسها. لكن eROSITA اكتشف الآن خيط غاز ساخن يبلغ طوله 50 مليون سنة ضوئية.

يعتقد العلماء أن الغاز الساخن يجب أن يزيد من نشاط الإلكترونات ويؤدي إلى موجات الراديو ، لكن هذا لم يحدث. وخلصوا إلى أن الغاز يتدفق بسلاسة ، دون اضطراب.