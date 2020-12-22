شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا جديدة تصل لمستخدمى واتس آب على أيفون مطلع 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يحصل مستخدمو تطبيق واتس آب على منصة iOS على تحديث جديد مطلع 2021، والذى يأتي مع ميزتين جديدتين، حسب تقرير WABetaInfo، فوفقًا للتقرير، سيتم تحديث التطبيق قريبًا إلى الإصدار 2.21.10.23 - والذي يبدو أنه أول إصدار تجريبي مخصص للعام الجديد - وكجزء من هذا، لن يحصل مستخدمو أيفون على مزايا جديدة فحسب، بل أيضًا على بعض إصلاحات الأخطاء.

وعند الحديث عن المزايا الجديدة أولاً، يُقال إن واتس آب يقدم الدعم للانضمام إلى المكالمات الجماعية الفائتة في أي وقت، هذا يعني أنه حتى إذا فات المستخدم مكالمة، فسيكون قادرًا على الانضمام في المرة التالية التي يفتح فيها واتس آب إذا لم تنته المكالمة، وميزة جديدة أخرى من المتوقع أن يطرحها واتس آب لمستخدمي أيفون هي خيار إرفاق صور ومقاطع فيديو متعددة.

وبشكل أساسي، إذا اختار المستخدم صورًا متعددة من تطبيق الصور ثم الضغط على "تصدير" ثم على "نسخ"، فسيكون قادرًا على لصق المحتوى في شريط الدردشة، وبخلاف ذلك، من المتوقع أن يطرح واتس آب إصلاحات للأخطاء وتحسينات.

وفيما يلي إصلاحات الأخطاء التي يدعي WABetaInfo أنه سيتم طرحها مع الإصدار 2.21.10.23 من نظام التشغيل iOS:

* تم إصلاح الخطأ الذي كان يمنع البحث عن تحديثات الحالة.

* تحسينات الصوت والفيديو والمكالمات الجماعية.

* تحسينات أثناء إنشاء جهات اتصال جديدة وإدارتها.

* تحسينات تقاسم عناوين المواقع.

* تحسينات في النسخ الاحتياطي لسجل الدردشة.

* تحسينات عامة على الملصقات و Memoji.

* تحسينات على الاتصال.