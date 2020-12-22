شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. هكذا يمكنك التحقق ممن يمكنه رؤية "لوكيشن" هاتفك الآيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفظ أبل بالخصوصية والأمان كقيمتين من قيمها الأساسية ولديها بعض الموارد الجديدة حول كيفية حماية الأجهزتك والحسابات والسلامة الشخصية، حيث تكشف أبل عن مجموعة من الخطوات الموصى بها للتحقق ممن يمكنه رؤية موقع هاتفك الآيفون، بما في ذلك كيفية التأكد من عدم تمكن أي شخص من تتبعك.

وقد نشرت أبل دليل دعم جديدا مكونًا من 20 صفحة بعنوان "الوصول إلى الأجهزة والبيانات عندما تكون السلامة الشخصية في خطر"، وسواء كانت لديك مخاوف تتعلق بالسلامة الشخصية أو حان الوقت لإجراء فحص الخصوصية والأمان، فإن الخطوات التالية مفيدة.

كيف تتحقق ممن يمكنه رؤية موقعك على iPhone - وتأكد من عدم تمكن أي شخص من تتبعك، إليك ما تنصح به شركة أبل:

* إيقاف تشغيل خدمات الموقع تمامًا

- إذا كنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل جميع خدمات الموقع والتتبع الممكنة (بشكل مؤقت أو دائم)، فانتقل إلى الإعدادات> الخصوصية.

- اضغط فوق خدمات الموقع في الجزء العلوي، وانقر فوق إيقاف للتأكيد.

- بدّل المفتاح إلى وضع الإيقاف بجوار خدمات الموقع في الأعلى.

- ضع فى اعتبارك أن بعض الخدمات لن تتمكن من العمل مع إيقاف خدمات الموقع.

تبرز أبل عند إيقاف هذا المفتاح أنه "سيتم تعطيل خدمات الموقع لجميع التطبيقات، ولكن سيتم استعادة خدمات الموقع المخصصة مؤقتًا إذا كنت تستخدم Find My iPhone لتمكين وضع الفقدان".

* ما التطبيقات التى يمكن أن ترى موقع iPhone الخاص بك؟

- فى نفس قسم الإعدادات (الإعدادات> الخصوصية> خدمات الموقع)، انظر إلى أسفل

- تذكر أنك ستحتاج إلى تشغيل مفتاح تبديل خدمات الموقع الرئيسى

- سترى قائمة بالتطبيقات (تطبيقات أبل وتطبيقات الطرف الثالث)

- انقر فوق واحد لإدارة خدمات الموقع الفردية

- ستحصل على خيار السماح بالوصول إلى الموقع "مطلقًا" أو "اسأل في المرة التالية" أو "أثناء استخدام التطبيق" أو "دائمًا"

- بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تبديل "الموقع الدقيق" إذا كنت تريد منح إذن موقع التطبيق ولكنك تريد أن يكون أقل تفصيلاً