شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تنسيق الصور الجديد من أبل ProRAW وكيف تستفيد منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت شركة أبل ميزة جديدة بنظام التحديث iOS 14.3، وهي تنسيق ProRAW في التصوير، حيث جاءت هذه الميزة إمكانات جديدة في كاميرا هواتف الأيفون، فضلا عن العديد من المميزات للمستخدمين، وفيما يلى كافة التفاصيل المتعلقة بالميزة الجديدة وطريقة الاستفادة منها:

تنسيق ProRAW

يوفر رؤية جديدة للتصوير على هواتف أيفون، حيث يتطلب عمل هذا التنسيق بشكل رئيسي سعة التخزين الإضافية التي تأتي بها إصدارات Pro من هواتف الأيفون، إلى جانب تحديث iOS 14.3 أو الإصدارات اللاحقة، ويمكن تنشيطه من خلال الدخول إلى إعدادات iOS، ثم اختيار تطبيق الكاميرا ومنه Formats، ثم تنشيط تنسيق ProRAW.

مزايا تنسيق ProRAW

يدعم هذا التنسيق المصورين المحترفين في تطبيق التعديلات على الصور دون أن تعيقهم خوارزميات الكاميرا، حيث يعمل هذا التنسيق على دفع البيانات الأولية من العدسات دون أن تتعرض للضغط ودون أن يتم معالجتها في البداية، كما أن هذا التنسيق يتيح للمستخدمين تحديد الاختيارات المفضلة لهم في ضبط السطوع، ونغمة وتشبع الألوان، والتباين، من بين اختيارات أخرى في تعديل الصور لإنتاج صور مميزة في النهاية.

كذلك فإن هذا الوضع يدعم ملفات صور بحجم أكبر، وذلك نتيجة للكثير من المعلومات المقدمة في السطوع، والألوان، لذا يعد اختيار جيد لمستخدمي الهواتف الذكية أو الكاميرات الاحترافية، فيما كشفت أبل أن تنسيق ProRAW هو تنسيق يجمع بين RAW والصور القياسية، حيث يدعم بعض تقنيات الحوسبة الخاصة بهواتف الأيفون، إلا أنه يترك المساحة الواسعة للمستخدمين المحترفين في تحرير الصور.