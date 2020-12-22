تكنولوجيا: رصد صور رسمية لهاتف شاومي Mi 11 في قوائم أحد منافذ البيع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لعقد حدث Mi 11 في 28 من ديسمبر، واليوم تستمر التسريبات في الكشف عن لمحات وصور للهاتف قبل الإعلان الرسمي خلال أيام.

جاءت التسريبات المصورة الجديدة لهاتف Mi 11 اليوم عبر قوائم JD.com، كما رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من Geekbench آداء هاتف Mi 11 برقاقة معالج Snapdragon 888، حيث سجل الهاتف 1135 نقطة في الأنوية الأحادية، و3642 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، أي بتحسينات في الآداء بنسبة من 15 إلى 20% مقارنة برقاقة Snapdragon 865 Plus.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات المصورة أن يأتي هاتف Mi 11 بتصميم منحني في الجانبين، مع ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تتميز الكاميرة الخلفية بانثان من المستشعرات بحجم كبير، بينما يأتي المستشعر الثالث بحجم أصغر إلى جانب الجزء المميز باللون الأسود في وحدة الكاميرة.

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