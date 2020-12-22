شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تغير أسعار استبدال أجهزتها وهواتفها الذكية.. اعرف وصلت لكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن شركة أبل تتيح برنامج يسمح للمستخدمين باستبدال أجهزتهم القديمة بأخرى جديدة، إلا أن الشركة قامت خلال الأسبوع الماضى بزيادة قيمة الاستبدال لبعض المنتجات مع خفض القيمة لبعض الأجهزة الأخرى، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن شراء جهاز iPad جديد عن طريق استبدال طراز قديم لتوفير بعض المال فهناك بعض الأخبار الجيدة.

فبحسب موقع phonearena الهندى، قامت أبل بزيادة الحد الأقصى لقيمة أجهزة الـiPad، فعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة جهاز iPad Pro الآن ما يصل إلى 525 دولارًا أمريكيًا في الاستبدال، بزيادة من 500 دولار أمريكي، كما تشمل الأجهزة الأخرى التي حصلت على هذه الزيادة جهاز iPad Air (من 210 دولارات إلى 250 دولارًا)، وiPad (الآن 240 دولارًا، ارتفاعًا من 200 دولار)، وiPad mini الذي تبلغ قيمته الآن 205 دولارات في الاستبدال مقارنة بـ 175 دولارًا سابقًا.

وفيما يتعلق بالساعات الذكية، ستحصل على 10 دولارات إضافية عند استبدال ساعة Series 4 (من 140 دولارًا إلى 150 دولارًا)، وكذلك السلسلة 3 (من 85 دولارًا إلى 95 دولارًا)، أما استخدام أبل Watch Series 1 لشراء أحد منتجات أبل فستبلغ قيمتها نحو 35 دولارًا، بزيادة من 30 دولارًا.

وعلى الجانب الآخر فقدت بعض منتجات أبل بعضًا من قيمتها التجارية، سيبلغ سعر MacBook Pro ما يصل إلى 1،530 دولارًا عند استبداله لشراء جديد، وذلك انخفاضًا من 1،760 دولارًا، فيما تبلغ قيمة جهاز MacBook Air نحو 630 دولارًا مقارنةً بـ 730 دولارًا سابقًا.

أما استبدال جهاز MacBook فارتفع من 380 دولارًا من 450 دولارًا، فيما تبلغ قيمة iMac Pro الآن من أبل حوالي 3،040 دولارًا أمريكيًا من 3580 دولارًا أمريكيًا، كما أصبحت الانخفاضات في قيمة الاستبدال الآن رسمية بالنسبة لـ iMac إذ يبلغ سعره 1180 دولارًا من 1390 دولارًا، أما وMac Mini فأصبحت قيمته 830 دولارًا من 930 دولارًا.

فيما شهد MacPro زيادة هائلة في قيمة الاستبدال ووصل إلى 2930 دولارًا بعد أن كان 1490 دولارًا، لكن هذه الزيادة قد تكون ببساطة بسبب قرار شركة أبل بقبول المزيد من الطرز الحديثة للتداول.

وبالنسبة لعمليات الاستبدال التي تتضمن هواتف أيفون الأقدم، فإن iPhone 11 Pro Max، الطراز الأفضل لعام 2019، فيصل إلى سعره 500 دولار، ويمكن أن يوفر لك iPhone 11 Pro ما يصل إلى 450 دولارًا، ويمكن أن يوفر لك iPhone 11 ما يصل إلى 350 دولارًا إذا تم استخدامه في الاستبدال.

وإلى جانب النموذج المحدد المستخدم في الاستبدال، تحدد حالة الجهاز أيضًا التقييم، فهل هناك خدوش كثيرة؟ هل تحطم الزجاج؟ هل الجهاز يعمل بشكل ممتاز؟ هل ما زالت البطارية تشحن؟ ستقطع الإجابات على هذه الأسئلة شوطًا طويلاً نحو تحديد مقدار الأموال التي ستضيفها لك أبل مقابل جهاز جديد.

ويمكنك الحصول على قيمة تقديرية لسعر استبدال أجهزة أبل وبعض منتجات أندرويد من خلال زيارة متجر أبل عبر الإنترنت، كما تقول أبل: "استبدل جهازك المؤهل برصيد مقابل عملية الشراء التالية، أو احصل على بطاقة هدايا أبل يمكنك استخدامها في أي وقت، وإذا لم يكن جهازك مؤهلاً للحصول على رصيد، فسنقوم بإعادة تدويره مجانًا، بغض النظر عن الطراز أو حالة، يمكننا تحويلها إلى شيء مفيد لك وللكوكب ".