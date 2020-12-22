شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل: مركبة الفضاء الأوروبية تلتقط صورة من المريخ على شكل "ملاك بأجنحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن رؤية الأجنحة المحددة لشخصية ملائكية كاملة بهالة، وهي تجتاح أعلى الإطار وخارجه في هذه الصورة من كاميرا استريو عالية الدقة من Mars Express، بينما يجلس قلب كبير على يمين الوسط.



الشكل الملائكى كما أنه عادةً ما يُغطى القطب الجنوبي للمريخ، الخارج مباشرةً من الإطار، بغطاء جليدي يبلغ سمكه ميلاً، ونظرًا لأنه الصيف في النصف السفلي من الكرة الأرضية، فإن الطبقة المتجمدة في أدنى مستوى لها خلال العام. ولعل الشكل الملائكي مرئي بسبب نمط وتكوين حقول الكثبان الرملية القريبة الغنية بالمعادن الصخرية الداكنة مثل البيروكسين والزبرجد الزيتوني. ولكن العلماء ليسوا متأكدين من سبب تناثر الكثبان الرملية في جميع أنحاء المريخ، ولكن النظرية الحالية هي أن المعادن كانت في الأصل أعمق بكثير تحت السطح وتم طردها بسبب النشاط البركاني القديم، وأدت عوامل التعرية والتأثيرات المستمرة إلى جلب المعادن الملونة إلى السطح وتوزيعها في جميع أنحاء الكوكب.



الشكل الملائكى على المريخ

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن رأس الملاك والهالة تتشكلان من حفرة اصطدام نشأت عندما اصطدم نيزك بقشرة المريخ، ووفقًا للوكالة، عندما اصطدم هذا الجسم حفر على السطح، وكشف عن العديد من الرواسب متعددة الطبقات التي تشكل المنطقة القطبية الجنوبية''.

وكانت عثرت مركبة Mars Express سابقا على علامات على برك جديدة من المياه السائلة المالحة مدفونة تحت الجليد في القطب الجنوبي.