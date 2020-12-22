تكنولوجيا: إعلان تشويقي من شاومي لهاتف Mi 10i 5G قبل الحدث الرسمي في 5 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي جديد على تويتر اليوم تستعرض من خلاله لمحات من مميزات هاتفها المرتقب Mi 10i 5G قبل الإعلان الرسمي في 5 من يناير.

قدمت شاومي سلسلة Redmi Note 9 في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت هاتف Redmi Note 9 Pro 5G، واليوم تستعد الشركة لطرح الهاتف في أسواق أخرى بعلامة Mi 10i 5G التجارية، على أن ينطلق رسمياً في حدث يعقد الشهر المقبل.

ولقد نشرت الإعلانات التشويقية لهاتف Mi 10i 5G على صفحة شاومي الرسمية في تويتر في الهند، حيث ينطلق الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، كما تتميز شاشة الهاتف بمعدل تحديث مرتفع للإطارات، ويدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 750G.

كما يكشف الإعلان التشويقي عن فتحة شريجة SIM التي تأتي في الجانب الأيسر، كما يظهر الجزء الخلفي من الهاتف بتصميم منحني يحاكي هاتف Redmi Note 9 Pro 5G.

يذكر أن هاتف Redmi Note 9 Pro 5G جاء بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم مستشعر ISOCELL HM2 بحجم 1/1.52 ودقة 108 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 4820 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

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