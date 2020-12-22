تكنولوجيا: ما هو تنسيق ابل ProRAW ؟وكيفية إستخدام التنسيق في iPhone 12 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق تحديث iOS 14.3 من ابل بدعم ميزة تنسيق ProRAW في التصوير التي قدمت من ابل في هواتف iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، وتقدم هذه التقنية مميزات وإمكانيات جديدة في كاميرة هواتف الأيفون نستعرضها في السطور القادمة.

يقدم تنسيق ProRAW رؤية جديدة في تقنية التصوير في هواتف iPhone الحالية والجيل القادم من هواتف iPhone 13، حيث يتطلب عمل هذا التنسيق بشكل رئيسي سعة التخزين الإضافية التي تأتي بها إصدارات Pro من هواتف الأيفون، إلى جانب تحديث iOS 14.3 أو الإصدارات اللاحقة.

في البداية سيكون على المستخدم تمكين تنسيق ProRAW في إعدادات iOS، وذلك عن طريق إختيار تطبيق الكاميرة، وإختيار Formats ،ومن ثم تنشيط تنسيق ProRAW، حيث يظهر زر مخصص لتنسيق تطبيق الكاميرة بعد تمكين الميزة في الإعدادات، أيضاً من المقرر أن تظهر الصور التي يتم إلتقاطها بهذا التنسيق مع علامة RAW في معرض الصور على هاتف الأيفون.

لماذا قد تحتاج إلى إختيار تنسيق ProRAW في التصوير بهاتف الأيفون؟

يتوفر تنسيق RAW لملفات الصور في الكاميرات الرقمية المتطورة غالباً، حيث يدعم هذا التنسيق المصوريين المحترفين في تطبيق التعديلات على الصور دون أن تعيقهم خوارزميات الكاميرة، حيث يعمل هذا التنسيق على دفع البيانات الأولية من العدسات دون أن تتعرض للضغط ودون أن يتم معالجتها في البداية.

أيضاً مع ترقية مواصفات الكاميرة في الهواتف الذكية، بدأت الشركات المصنعة للهواتف في تمكين مميزات جديدة لمعالجة الصور التي تم إلتقاطها بواسطة الأجهزة والهواتف الذكية، ومن بين هذه التقنيات “Pixel Night Sight” التي تدعم معالجة الصور بعد إلتقاطها بمستوى أفضل.

من جانب أخر يفضل بعض المستخدمين التصوير بتنسيق RAW لتحديد الإختيارات المفضلة لهم في ضبط السطوع، ونغمة وتشبع الألوان، والتباين، من بين إختيارات أخرى في تعديل الصور لإنتاج صور مميزة في النهاية، لذا يعتبر تنسيق RAW أكثر مرونة في تحرير الصور.

كما يدعم تنسيق RAW ملفات صور بحجم أكبر، وذلك نتيجة للكثير من المعلومات المقدمة في السطوع، والألوان، لذا يعد إختيار جيد لمستخدمي الهواتف الذكية أو الكاميرات الإحترافية.

ولقد قدم تنسيق RAW في عدد من الهواتف الذكية التي أطلقت خلال الفترة الماضية، لذا لم تكن ابل أولى الشركات المستخدمة لتنسيق RAW في هواتف الأيفون.

أيضاً قدمت ابل دعم لتنسيق RAW في إصدارات الشركة السابقة من هواتف الأيفون، إلا أن البيانات لم تكن متاحة في تطبيق الكاميرة في نظام iOS، أيضاً قبل أن يتم دفع تنسيق ProRAW إتجه المستخدمين إلى تثبيت تطبيقات الطرف الثالث على هواتف الأيفون لدعم إلتقاط وحفظ الصور بتنسيق RAW.

ولقد أوضحت ابل في تصريحاتها أن تنسيق ProRAW هو تنسيق يجمع بين RAW والصور القياسية، حيث يدعم بعض تقنيات الحوسية الخاصة بهواتف الأيفون، إلا أنه يترك المساحة الواسعة للمستخدمين المحترفين في تحرير الصور، أيضاً تقترن بعض التقنيات مثل Deep Fusion، وSmart HDR بصور ProRAW.

وتعمل كلاً من تقنية Deep Fusion و Smart HDR على جمع المعلومات من إطارات متعددة لإنتاج صور بكفاءة وآداء أعلى مع تفاصيل أكثر دقة، وضوضاء وتشويش أقل، كما تقدم تقنية Smart HDR نطاق ديناميكي أعلى مع إبراز تفاصيل الأجزاء المظلمة والساطعة بكفاءة أفضل.

أيضاً تختلف صور RAW عن ProRAW في عدم إرفاق هذه التقنيات في الصور، حيث تعمل صور ProRAW على إرفاق هذه التقنيات في الصور وحفظها في ملف DNG المعدل بالشراكة بين ابل وAdobe.

كما تؤكد ابل على أن بعض الإعدادات لن تتوفر في ملفات الصور مثل توازن اللون الأبيض، وضبط حدة الصور، وضبط نغمات الألوان، حيث تعمل هذه الإختيارات كتعليمات لدعم المستخدم في إختيار برنامج تحرير الصور المفضل مع الصور.

أيضاً يتوافق تطبيق Apple Photos في العمل مع تنسيق ProRAW، كما تقدم ابل واجهة برمجية مع أدوات لدعم تطبيقات الطرف الثالث، ومن أمثلة هذه التطبيقات Lightroom، وSnapseed وأيضاً Halide.

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