شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok يطرح ميزة لعرض مقاطع الفيديو المفضلة لكل مستخدم على مدار 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان عام 2020 عامًا مليئا بالأحداث بالنسبة لـTikTok، حيث عانت الشركة باستمرار من إدارة ترامب، إذ أمضت معظم العام غير متأكدة من طبيعة عملها خلال الفترة الماضية، لكن لأول مرة فى تاريخ الشركة، يطرح TikTok ملخصا سنويا لمستخدميه، ففى المرة التالية التى تفتح فيها التطبيق، سترى مجموعة مخصصة من جميع المقاطع المفضلة لديك من الإثنى عشر شهرًا الماضية.

وسيعرض TikTok مجموعة من أفضل "المشاعر" استنادًا إلى المحتوى الذى شاهدته كثيرًا، وبمجرد تنزيل أحدث إصدار من التطبيق، ستجد ميزة "Year on TikTok" من خلال النقر على الرمز الملحق فى موجز For You أو اللافتة المخصصة فى صفحة Discover.

فبحسب موقع engadget الأمريكى إذا كنت قد بدأت مؤخرًا في استخدام TikTok، فستتضمن قائمتك المخصصة اختيارات من قائمة أفضل 100 شركة، وستحصل أيضًا على شارة خاصة إذا شاركت مقطع الفيديو المفضل لديك.

وبطريقة ما من المدهش أن يستغرق TikTok وقتًا طويلاً لإنشاء مثل هذه الميزة مثل هذه، فقد طرحتها الكثير من الشركات الأخرى منذ سنوات ماضية، ولاقت إعجاب الملايين من المستخدمين.