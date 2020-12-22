شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصاروخ الصينى "لونج مارش 8" الحامل للأقمار الصناعية ينفذ رحلته الأولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء إن الصاروخ الصينى الحامل الجديد متوسط الرفع "لونج مارش-8" انطلق فى رحلته الأولى، اليوم الثلاثاء، حيث أرسل 5 أقمار صناعية إلى مدارها المقرر، وتم إطلاق الصاروخ من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل هاينان، وهى مقاطعة جزرية بجنوبى الصين، في الساعة 12والنصف مساء بتوقيت بكين.



الصاروخ الصينى



انطلاقة الصاروخ

ويبلغ إجمالي طول صاروخ "لونج مارش-8" 50 متر وكتلة إقلاعه 356 طنا، ويمكنه أن يحمل حمولة لا تقل عن 4.5 طن إلى المدار المتزامن مع الشمس على ارتفاع 700 كيلومتر، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا".



صينيون يتابعون انطلاق الصاورخ

ووفقًا للهيئة الوطنية الصينية للفضاء، فإن الصاروخ يرفع قدرة الصين على الإطلاق إلى المدار المتزامن مع الشمس من حمولة 3 أطنان إلى 4.5 طن، وهو ذو أهمية كبيرة لتسريع عملية ترقية مستوى مركبات الإطلاق.

وكانت الصين، قد أطلقت، خلال الشهور الماضية، أول مسبار فضائى إلى كوكب المريخ بنقل الصاروخ "لونغ مارش-5 4Y"، ويصل المريخ إلى أقرب نقطة له من كوكب الأرض مرة كل 26 شهراً وهى الفترة التى يمكن إرسال المسابير إليه باستهلاك أقل قدر ممكن من الوقود ويستمر المهنسون الصينيون فى إجراء الاختبارات اللازمة على الصاروخ بعد نقله إلى قاعدة وينشانج واستغرقت عملية نقل حاملة الصاروخ إلى موقعها بالقاعدة حوالى ساعتين.