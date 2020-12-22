شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على هاتف 5G الأكثر مبيعًا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث السوقية Counterpoint أن هاتف iPhone 12 هو هاتف 5G الأكثر مبيعًا في العالم من الجيل الخامس، وعلى الرغم من التأخير في الإطلاق، فقد أصبح iPhone 12 الهاتف الذكي الأكثر شعبية الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في أكتوبر".

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد كان" iPhone 12 Pro، الذي تم إطلاقه أيضًا جنبًا إلى جنب مع iPhone 12، ثاني أكثر طرازات 5G مبيعًا لهذا الشهر وفقا لتقرير "Counterpoint Research’s monthly Market Pulse Service"، فيما يضيف التقرير أيضا أن iPhone 12 و12 Pro تقترب من حوالي ربع مبيعات الهواتف الذكية 5G في أكتوبر.

فيما احتل هاتف سامسونج Note 20 Urtla المركز الثالث، فيما تدعي شركة Counterpoint أن سبب الطلب المفاجئ على هواتف سلسلة iPhone 12 يرجع إلى الطلب المكبوت الكبير على ترقية 5G، خاصة داخل قاعدة iOS، والتي يتم تحويلها الآن إلى مبيعات.

وقال التقرير: “تم استكمال ذلك من خلال عروض ترويجية قوية لشركات الاتصالات، خاصة في الولايات المتحدة، والتي تمثل أكثر من ثلث مبيعات iPhone 12 و12 Pro لهذا الشهر".

حيث كانت جميع شركات الاتصالات تعرض iPhone 12 مقابل 0 دولار من خلال مزيج من خطط التبادل والخطط غيرالمحدودة، كذلك سبب آخر مهم لشعبية iPhone 12 هو حقيقة أنه يتمتع بتغطية أوسع في السوق - فهو متوفر في أكثر من 140 دولة، مما يساعد على المبيعات.

كذلك فإن "سلسلة iPhone 12 أعطت أيضًا دفعة إلى mmWave، يمكن لجهاز iPhone 12 و12 Pro المخصص للولايات المتحدة دعم موجة mmWave، ونتيجة لذلك، زاد انتشار الهواتف الذكية القادرة على تقنية mmWave إلى 12٪ في أكتوبر مقارنة بـ 5٪ في سبتمبر.

وأضاف التقريرأن شعبية iPhone 12 تعني أيضًا أنه سيكون هناك قاعدة كبيرة مثبتة من الأجهزة التي تدعم تقنية mmWave في الولايات المتحدة.