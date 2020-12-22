تسريبات تكشف مواصفات سماعة سامسونغ الجديدة Galaxy Buds Pro

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت تسريات حديثة عن مواصفات سماعات شركة سامسونغ اللاسلكية الجديدة ، التي تستعد الشركة لطرحها تحت اسم Galaxy Buds Pro.

وذكر موقع “زا فيرج”، أن سامسونج ستضيف في السماعة الجديدة تحسينات على ميزة عزل الضجيج بجانب إضافة ميزة الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد “3D Spatial Audio” التي ظهرت خلال الفترة الماضية مع سماعة آبل اللاسلكية AirPods Max.

وخاصية الصوت المكاني،توفر الصوت الغامر، للمستخدم الذي يشعر حال التفاته لأي اتجاه برأسه، أن الصوت يأتي له من جهة الأمام ويحيط به من كل جانب.

ووفقا لمعلومات مسربة، تحضر سامسونج لتوفير خواص أخرى إضافية لسماعتها اللاسلكية بنسختها المقبل، كشف عنها موقع 9to5Google، وتشمل خاصية البث ثلاثي الأبعاد للصوت عند مشاهدة مقاطع الفيديو.

ومن المنتظر أن تعلن سامسونج رسميا عن النسخة الأحدث من سماعات Galaxy Buds Pro في يناير المقبل، إلى جانب مجموعة جديدة من الأجهزة.

ستعمل سماعة Galaxy Buds Pro مع هواتف سامسونج التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 فقط، هذا يعني أحدث هواتف الشركة.

كما ستأتي بعدة ألوان، تشمل الأبيض، الأسود، والوردي. وبسعر يفوق 170 دولارًا .