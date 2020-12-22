تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A22 5G منخفض التكلفة في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج للتوسع بإصداراتها من هواتف 5G العام المقبل، حيث أكدت أحدث التسريبات على خططها لإطلاق هاتف Galaxy A22 5G منخفض التكلفة في 2021.

يتجه عمالقة تصنيع الهاتف لإطلاق إصدارات جديدة بتكلفة أقل من هواتف 5G، كما تحرص العملاق الكوري أيضاً على تنويع إصدارات الشركة من هواتف 5G بين المميزة والمتوسطة وأيضاً منخفضة التكلفة.

وتخطط شركة سامسونج لإطلاق هاتف A32 5G وهو أحد إصدارات الشركة من هواتف 5G منخفضة التكلفة، كما تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A22 5G والذي يأتي بتكلفة أقل في هذه الفئة من الهواتف الذكية، حيث تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار سيقدم لسوق الهاتف بسعر 181 دولار أو 147 يورو.

وتستهدف سامسونج بالإصدارات الجديدة التنافس بشكل مباشر مع Realmes و Redmis في سوق هواتف 5G منخفضة التكلفة، أيضاً من المتوقع أن يحقق هاتف A22 5G إنتشار ومبيعات جيدة في السوق الهندي وأسواق جنوب شرق آسيا، على أن ينطلق هذا الإصدار في النصف الثاني من 2021، بينما تقدم سامسونج هاتف A32 5G في الربع الأول من 2021.

يذكر أن التسريبات لم توضح المواصفات التي ينطلق بها هاتف Galaxy A22 5G، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف يضم واحدة من سلسلة رقاقات Dimensity 700 من MediaTek.

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