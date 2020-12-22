تكنولوجيا: شاومي تؤكد رسمياً على موعد الإعلان عن سلسلة Mi 11 في 28 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي اليوم إعلان تشويقي على Weibo توضح من خلاله موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Mi 11 التي يكشف عنها النقاب رسمياً في 28 من ديسمبر.

تنطلق إصدارات شاومي الجديدة من سلسلة Mi 11 لاحقاً هذا الشهر في حدث يعقد من الشركة في السوق الصيني، حيث تعد سلسلة Mi 11 أول الهواتف الذكية التي تنطلق رسمياً برقاقة Snapdragon 888.

ومن المقرر أن تضم سلسلة Mi 11 الجديدة من شاومي اثنان من الإصدارات، حيث تقدم الإصدار الرئيسي إلى جانب إصدار Pro، على أن يضم إصدار Pro أحدث تقنيات شاومي.

كما تتميز الهواتف بجودة عرض QHD Plus مع معدل تحديث 120Hz، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل في إصدار Pro، كما أشارت التسريبات إلى أن الإصدارات الجديدة تأتي بتصميم جديد في الكاميرة، مع تقنية الشحن السريع، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة Mi 11 في الحدث المقرر عقده لاحقاً هذا الشهر.

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