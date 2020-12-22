فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار

ديسمبر 22, 2020 83

تقارير :Honer تخطط لشحن ١٠٠ مليون جهاز في 2021????

وهو رقم طموح جدا بعد ان اصبحت الشركة مستقلة بعد بيع هواوي للشركة ،وهو رقم اكبر مما تخطط له هواوي وهو 60 مليون جهاز .

أحد المعوقات للشركة هي موافقة امريكا للشركات بالتعامل معها و من المتوقع الحصول على الموافقة في الايام القادمة.