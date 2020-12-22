ديسمبر 22, 2020 83
تقارير :Honer تخطط لشحن ١٠٠ مليون جهاز في 2021????
وهو رقم طموح جدا بعد ان اصبحت الشركة مستقلة بعد بيع هواوي للشركة ،وهو رقم اكبر مما تخطط له هواوي وهو 60 مليون جهاز .
أحد المعوقات للشركة هي موافقة امريكا للشركات بالتعامل معها و من المتوقع الحصول على الموافقة في الايام القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير :Honer تخطط لشحن ١٠٠ مليون جهاز في 2021???? وهو رقم طموح جدا بعد ان اصبحت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.