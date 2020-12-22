فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 22, 2020 135 رسميا سيتم الكشف عن هاتف Xiaomi Mi11 في 28 ديسمير في الصين ???? وهو أول هاتف مع معالج Snapdragon888 ولا معلومات حاليا عن تاريخ الإطلاق عالميا .

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا سيتم الكشف عن هاتف Xiaomi Mi11 في 28 ديسمير في الصين ???? وهو أول هاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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