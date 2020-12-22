Galaxy Buds Pro تتضمن نسختها من ميزة الصوت المكاني

دبي - يزن راشد - تخطط شركة سامسونج مع سماعات الأذن اللاسلكية القادمة Galaxy Buds Pro لمواجهة إحدى الميزات المميزة لأجهزة AirPods Pro و AirPods Max من آبل، وهي الصوت المكاني.

وتجلب ميزة الصوت المكاني التجربة الغامرة التي تشبه ميزة الصوت المحيط في مجموعة من سماعات الأذن أو سماعات الرأس.

كما أنها تحافظ على مصدر الصوت مرتبطًا بجهاز آيفون أو آيباد الخاص بك بدقة، بحيث توفر نظامًا للصوت المحيط الزائف الذي يغير اتجاه الصوت بناءً على اتجاه رأسك وموضع الهاتف.

ويبدو أن شركة سامسونج تستعد لتجربة ميزتها الخاصة من ميزة الصوت المكاني، حيث سرب تطبيق Galaxy Buds للأجهزة المحمولة للشركة بعضًا من ميزات سماعات الأذن من سامسونج قبل الأوان.

ووفقًا للمعلومات، فإن تطبيق Galaxy Wearable، الذي تستخدمه سامسونج للتحكم في مختلف الساعات الذكية وسماعات الأذن، موجود قبل الموعد المحدد في متجر Galaxy Store، ويتضمن تحديثًا جديدًا يظهر Galaxy Buds Pro.

وتمامًا كما هو الحال مع Galaxy Buds و Galaxy Buds Plus و Galaxy Buds Live، تمتلك سامسونج معادلًا صوتيًا مع العديد من الإعدادات الأولية المتوفرة في التطبيق، بالإضافة إلى عناصر التحكم باللمس القابلة للتخصيص، والقدرة على قراءة الإشعارات بصوت عالٍ، وخيار Find my Earbuds، والعديد من الميزات الأخرى.

وهناك أيضًا قسم خاص بإلغاء الضوضاء، لكنه يختلف قليلاً عن المتوفر مع Galaxy Buds Live، إذ بدلاً من التبديل البسيط، توجد خيارات التشغيل والإيقاف والصوت المحيط، الذي يسمح بدخول الصوت الخارجي من خلال الميكروفونات.

ويُشار إلى إحدى الإمكانيات الجديدة باسم الصوت الثلاثي الأبعاد لمقاطع الفيديو، ويقول التطبيق: إنها تسمح لك بسماع الصوت الحي والغامر قادم من جميع الاتجاهات بحيث تشعر وكأنك في المشهد عند مشاهدة مقاطع الفيديو.

وهناك ملاحظة تقول: احتفظ بسماعات الأذن بالقرب من هاتفك للحصول على أفضل تجربة، لكنك تحتاج إلى هاتف سامسونج يعمل بنظام أندرويد 11 أو الأحدث حتى تعمل الميزة.

وتقدم سماعات الرأس الأخرى الصوت الثلاثي الأبعاد المخصص للموسيقى بدلاً من الأفلام من تطبيقات البث.

وتضيف سامسونج أيضًا ميزة توازن الصوت الأيسر والأيمن لأولئك الذين يعانون من مشاكل سمعية محددة.

وتتضمن Galaxy Buds Pro ميزة اكتشاف الصوت، التي تتيح تخفض مستوى الصوت تلقائيًا عندما تشعر سماعات الأذن بأنك تتحدث حتى تتمكن من إجراء المحادثات القصيرة دون إزالة سماعة الأذن أو إيقاف الموسيقى مؤقتًا.

ولدى شركة سوني شيء مشابه لهذه الميزة ضمن سماعات الرأس 1000XM4، حيث تتوقف الموسيقى عند بدء التحدث.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن Galaxy Buds Pro في شهر يناير إلى جانب سلسلة Galaxy S21 في حدث Unpacked القادم.