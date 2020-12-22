تكنولوجيا: تقرير جديد يشير إلى خطط ابل لإطلاق سيارتها الكهربائية العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط ابل لإطلاق سيارتها الكهربائية المرتقبة خلال العام المقبل، كما أوضح التقرير أن ابل ستكشف عن السيارة قبل الموعد المتوقع بعامين.

شغلت سيارة ابل الكهربائية العديد من التسريبات خلال السنوات الماضية، إلا أن ابل لم تكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى حتى الآن، وفي أحدث التقارير كُشِف عن ابل تستعد لكشف النقاب عن السيارة الكهربائية الأولى للشركة في الربع الثالث من عام 2021.



تتجه شركة ابل إلى الإستثمار في تقنيات وقطاعات غير تقليدية، وتعد السيارة الكهربائية التي تعمل ابل على تطويرها منذ سنوات إحدى المشروعات الغير تقليدية وفقاً لنشاط الشركة الأصلي في تطوير الأجهزة الذكية والبرمجيات أو الخدمات السحابية.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن ابل وضعت جدول زمني لإطلاق Apple Car في 2023، واليوم يؤكد تقرير جديد من Economic Daily News على أن ابل قامت بتغيير جدولها الزمني للكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى خلال العام المقبل.

كما أوضح التقرير الإستعدادات الخاصة بموردي ابل لزيادة الإنتاج لتكوينات “Apple Car” في الربع الثاني من العام المقبل، ولقد أكد التقرير على أن ابل بدأت بالفعل في إختبار النموذج الأول من السيارة الكهربائية في كاليفورنيا، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن السيارة الكهربائية في سبتمبر 2021.

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