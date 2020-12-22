شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 12 مينى قد يتأخر فى الوصول للمستخدمين بسبب إنتاج iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث، أن قرار شركة آبل بوضع مصانع Wistron Corp التايوانية تحت المراقبة بسبب ثغرات ممارسات العمل لن يعرقل خطط الشركة لتصنيع أحدث هواتفها وهو iPhone 12 ، حيث سيتم تصنيعه في مصانع شركة فوكسكون في تاميل نادو، إذ قال اثنان من المسئولين التنفيذيين في الصناعة، إنه من المتوقع أن يصل هاتف iPhone 12 " المصنوع في الهند" من Foxconn إلى المتاجر في غضون شهرين، وفقًا لخطة أبل الأصلية لتصنيع iPhone 12 في منشأة Foxconn، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجريبي قريبًا.

وبحسب موقع TOI الهندى، هناك علامة استفهام حول مستقبل iPhone 12 Mini الأقل تكلفة، والذي كان من المقرر تصنيعه في منشأة Wistron في ولاية كارناتاكا الهندية، حيث تعرض المصنع لأعمال عنف في وقت سابق من هذا الشهر بسبب عدم دفع المستحقات، وقد اعترفت Wistron يوم السبت على وجود ثغرات في مدفوعات الأجور، وقالت شركة أبل إن الشركة المصنعة للعقود التايوانية لن تُمنح أعمالًا جديدة حتى تتخذ إجراءات تصحيحية.

وقال مسئول تنفيذي في الصناعة، إن توافر iPhone 12 Mini محلي الصنع سيتأخر، وأن شركة أبل لم تقرر بعد ما إذا كانت ستحول إنتاجها إلى Foxconn، أو تنتظر Wistron لتصحيح الممارسات وإعادة تشغيل المصنع.

"تحويل الانتاج عملية معقدة"

وقال أحد المسئولين التنفيذيين: "تعد عملية تحويل الإنتاج أكثر تعقيدًا نظرًا لأن Wistron قد استوردت بالفعل مكونات iPhone 12 Mini ، وأنشأت خط إنتاج"، بينما قال متحدث باسم Foxconn إن الشركة لا تعلق على أي جانب من جوانب عمليات محددة، أو أي عمل لأي عميل.

وفي الوقت الحاضر، تقوم شركة Foxconn بتصنيع نماذج متوسطة الحجم مثل iPhone 11 وXR لشركة أبل في الهند، بينما تصنع Wistron طرزًا بأسعار معقولة مثل iPhone 7 وSE، وهذه النماذج مستوردة كذلك.

ارتفاع الواردات

رأى التنفيذيون في الصناعة، أن الإغلاق المؤقت للإنتاج في Wistron لن يؤثر على توافر نماذج iPhone محلية الصنع، حيث يوجد مخزون كافٍ، ولكن بعض المحللين قالوا إن واردات الشركة المصنعة للهواتف الذكية إلى البلاد قد ترتفع بأكثر من 30٪ في الفترة من يناير إلى مارس، بل وربما أكثر في المستقبل.

وقال برابهو رام، رئيس مجموعة استخبارات الصناعة في CyberMedia Research (CMR): "حتى الربع الثالث ، ساهم iPhone 11 وSE بنسبة 91٪ في إجمالي شحنات أبل في الهند"، ومن المتوقع أيضًا أن ينتهي الربع الرابع على نفس المنوال، مع وجود مخزون كافٍ في السوق، ولكن مع بدء الطلب في التحول نحو السلسلة 12، نعتقد أن الواردات قد ترتفع إلى 30٪ ، بدءًا من الشهر المقبل ".

ووفقًا للمحللين، قد تكون هناك خسارة شهرية قدرها 40.000 وحدة بسبب إغلاق مصنع Wistron، ويتم تجميع ما يقرب من 40 ٪ من إجمالي أجهزة iPhone المباعة في الهند محليًا ، وهي الحصة الرئيسية لشركة Wistron، وقال رام من CMR إنه في حين أن ارتفاع الواردات لن يؤثر على الأسعار على هذا النحو ، فإن نسبة 25٪ التي توفرها أبل والشركات المصنعة المتعاقدة معها على الرسوم والضرائب من خلال التجميع محليًا ، ستضيع.a