شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك استخدام ميزة الخصوصية الجديدة على هاتفك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أبل هذا الأسبوع تحديث iOS 14.3، مع مجموعة من المزايا الجديدة لهواتف أيفون، ولعل أكثر هذه التغييرات تأثيرا هى ميزة ملصقات الخصوصية الجديدة، والتى توضح بالتفصيل البيانات التى تجمعها التطبيقات عنك على صفحة أبل App Store، إذ تسمح لك تسميات الخصوصية الجديدة فى iOS 14.3 برؤية المعلومات التى سيجمعها التطبيق عنك - مثل موقعك أو رقم هاتفك - قبل تنزيله، وهذا يعنى أنه يمكنك تقييم ما إذا كان التطبيق يستحق المقايضة قبل أن تقرر تثبيته على هاتفك الأيفون.

أضافت أبل، تسميات خصوصية بالتطبيقات اعتبارًا من 8 ديسمبر، إذن كيف تستخدمها، وما هى علامات التحذير الخاصة بالخصوصية التى يجب عليك البحث عنها؟.

من السهل العثور على ملصقات خصوصية هواتف أيفون، وبمجرد

التحديث إلى

iOS 14.3

، انتقل إلى متجر

App Store

واضغط على التطبيق الذى تفكر فى تنزيله أو شرائه، ثم قم بالتمرير لأسفل صفحة التطبيق للوصول إلى خصوصية التطبيق، وستجد هناك تسمية الخصوصية المفصلة.

كيفية استخدام تسميات الخصوصية الجديدة لنظام iOS 14.3؟

يُظهر القسم الأول، "البيانات المستخدمة لتتبعك"، المعلومات التى يمكن استخدامها لتتبعك على هاتفك الأيفون لأغراض الدعاية - على سبيل المثال معلومات الاتصال الخاصة بك.

القسم التالى "البيانات المرتبطة بك"، هى المعلومات التى يمكن أن يجمعها التطبيق وربطها بهويتك - على سبيل المثال موقعك أو معلومات الاتصال الخاصة بك. تُظهر الصفحة الأولى هذا بشكل عام، وإذا ضغطت، يمكنك رؤية المزيد من التفاصيل، على سبيل المثال، قد يكون الموقع "موقعًا دقيقًا" أو "موقعًا تقريبيًا".

القسم التالى هو البيانات غير المرتبطة بك - وهى معلومات الاستخدام أو التشخيص، وقد تختلف البيانات التى تجمعها التطبيقات بناءً على الأذونات التى تمنحها أو عمرك وعوامل أخرى مرتبطة بلوائح حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات فى الاتحاد الأوروبي.