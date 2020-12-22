الأرصاد: بداية فصل الشتاء بشكل رسمي ..ودرجات الحرارة مبشرة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن بداية فصل الشتاء مستقرة هذا العام، لافتة إلى أن اليوم بداية الشتاء رسميا والذي سينتهي يوم 21 مارس المقبل .

واضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" أن من أهم سمات الاستقرار، الشبورة المائية، والتي تظهر بوضوح، خلال الساعات الأولى من الفجر والتي تزيد كلما اقترب الشخص من الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية .

وكشف حقيقة أن فصل الشتاء الحالي هو الأقصر نهارا والأطول ليلا، قائلا :" ليس حقيقي أن اليوم هو الأقصر نهارا والأطول ليلا لأن ذلك ظاهرة خاصة بالفلك، ولكن الظواهر الجوية لا تتعلق بالظواهر الفلكية، لافتا إلى أنه لازال الطقس يميل إلى الاستقرار والدفء نهارا بارد ليلا، على القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 19 و20 درجة مئوية خلال فترات النهار، ولكنها ستنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل إلى 12 درجة وأكثر من ذلك في بعض المناطق والذي يعد طق شديد البرودة، لذلك أنصح بارتداء الملابس الثقيلة ليلا.

وأوضح "شاهين" أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.