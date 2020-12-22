شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف طرح الاشتراك في خدمة القيادة الذاتية الكاملة أوائل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة تسلا على تضييق الإطار الزمنى لطرح اشتراك نظام القيادة الذاتية الكامل Full Self-Driving، حيث كشف "إيلون ماسك" عبر حسابه بتويتر عن أن حزمة الدفع شهريًا من المقرر أن تصل "أوائل العام المقبل"، ومن الناحية النظرية، يمكنك إضافة مزايا القيادة المستقلة دون تكلفة مسبقة باهظة فى غضون أشهر.

وكانت تسلا تأمل سابقًا فى تقديم اشتراك كامل للقيادة الذاتية بنهاية عام 2020، ومن الواضح أن هذا لم يحدث، وعندما تصل الخطة الشهرية، يمكن أن تكون أساسية لتعزيز التبني، فإذا قمت باستئجار سيارة Tesla الخاصة بك، فقد لا تضطر إلى دفع نفس القدر لاستخدام القيادة الذاتية الكاملة طوال العمر الإنتاجى لسيارتك الكهربائية.

وقد يمنحك أيضًا فرصة لتجربة الميزات طالما أردت دون الالتزام بعملية شراء كاملة، ومن الآمن أن نقول إن السعر المعتاد البالغ 10000 دولار أمر شاق إذا لم يتم بيع التكنولوجيا بالكامل.

على جانب أخر أفاد تقرير لشبكة CNBC أن تسلا ستوقف إنتاج طرازها S وX لمدة 18 يومًا بدءًا من 24 ديسمبر وفقًا لمذكرة داخلية، ولم يتضح على الفور السبب أو ماذا ستفعل الشركة أثناء الإغلاق، ولكن يبدو أن العمال في خطوط الإنتاج سيحصلون على أجر أسبوع، وبعض الإجازات مدفوعة الأجر، وستتاح لهم فرص للعمل في فرق أخرى داخل الشركة.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فتقول المذكرة أيضًا أنه يمكن للعمال التطوع للمساعدة على تسليم السيارات للعملاء أثناء توقف الإنتاج، وأشار المحلل في صناعة السيارات إدوارد نيدرماير إلى أن تسلا طلبت من كاليفورنيا إعفاءات ضريبية في عام 2015 للمعدات التي تحتاجها لتطوير 195000 سيارة طراز S وModel X بحلول عام 2021.