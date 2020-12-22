شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Zoom يدعم أجهزة ماك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن تحديث تطبيق مؤتمرات الفيديو الشهير Zoom لدعم لأجهزة أجهزة ماك الجديدة المدعومة بشريحة أبل الأحدث، إذ تضمن مستند دعم Zoom، الذى رصده موقع 9to5Mac، على ملاحظات بشأن هذا التحديث المقرر إصداره اليوم، أما التغيير الأبرز بالتحديث هو دعم معالجات Apple Silicon .

ويضم التحديث أيضًا على تكامل محسّن لجهات الاتصال السحابية لميزات الدردشة والمكالمات، وردود الفعل غير اللفظية المحسنة، و"رفع اليد" للمضيف والمضيف المشترك، والاستطلاعات أثناء الجلسة المباشرة.

على الرغم من أن الدعم الأصلى لـ ‌Apple Silicon‌ سيسعد المستخدمين بلا شك باستخدام M1 MacBook Air أو MacBook Pro أو Mac mini ، إلا أن إصدار Intel من Zoom الذى يعمل تحت محاكاة Rosetta 2 تضمن مزايا استثنائية.

جدير بالذكر، أن شركة أبل كشفت فى نوفمبر النقاب عن M1 وهى أول شريحة كمبيوتر تصممها الشركة بنفسها، وستصل إلى ثلاثة أجهزة Mac جديدة وهى MacBook Air و Mac Mini و MacBook Pro 13 بوصة، بعد أن اعتمدت شركة أبل على شركات أخرى لتصميم الشرائح المخصصة لأجهزة Mac الخاصة بها، لكن هذا الإعلان الجديد يعنى أنها تتحكم الآن فى كل ما يتم إدخاله فى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.

وقالت أبل إن ذلك لا ينبغى أن يسمح فقط بتحسين الأداء، مثل السرعة وعمر البطارية، بل يتيح أيضًا للشركة ببناء تجارب برمجية حول تلك الأجهزة، وعلى هذا النحو، تأمل أبل أن يغير M1 مستقبل جهاز Mac ومكانته فى الحوسبة.