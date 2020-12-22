شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Resident Evil 3.. تعرف على ما يحتاجه جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتشغيل اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد لعبة Resident Evil 3 واحدة من الالعاب التى تقوم فكرتها على البقاء على قيد الحياة، وهي من ألعاب منظور الشخص الثالث، وتأتى من تطوير Capcom، ويعد بطل الرواية الرئيسي للعبة هو جيل فالنتين، وفيما يلي نعرض متطلبات النظام التي يحتاجها جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتشغيل اللعبة لكي تستفيد منها.

Resident Evil 3: الحد الأدنى لمتطلبات تشغيل الللعبة

- يحتاج جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى نظام التشغيل Microsoft Windows 7 (64 بت) أو Windows 8.1 (64 بت) .

- معالج Intel Core i5-4460 أو AMD FX-6300 .

- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.

- بطاقة رسومات Nvidia GeForce GTX 760 أو AMD Radeon R7260x (مع ذاكرة وصول عشوائي للفيديو 2 جيجابايت).

-إصدار DirectX 11 .

- مساحة القرص المتوفرة 45 جيجابايت.

Resident Evil 3: متطلبات النظام الموصى بها

- نظام تشغيل Microsoft Windows 10 (64 بت) .

- معالج Intel Core i7-3770 أو AMD FX-9590 أو أفضل.

- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.

- كارت شاشة Nvidia GeForce GTX 1060 أو AMD Radeon .

- إصدار DirectX 12.

- مساحة قرص متوفرة 45 جيجابايت.

وتجري أحداث اللعبة في مدينة الراكون الخيالية في أمريكا الوسطى الغربية، فعندما بدأ الناس في الاختفاء في المنطقة، قام فريق شرطة خاص يعرف باسم S هناك للتحقيق في الأمر، ويعد "جيل" عضو في هذا الفريق، حيث أن الفريق يلاحق شركة الأدوية المسماة Umbrella ويعتقد أن السلاح البيولوجي الذي تصنعه الشركة وراء الاختفاء الغامض.

وسرعان ما بدأت تقارير عن وجود كلاب شريرة وطبيعة آكلة لحوم البشر بين الناس بالظهور على السطح ووجدت جيل وفريقها محاصرين في المنطقة، والآن، أنت، بصفتك جيل، عليك البقاء على قيد الحياة واكتشاف الحقيقة وراء ما يحدث بالفعل.