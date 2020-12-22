تكنولوجيا: إيه الفرق.. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 7

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الشاشة:
iPhone 12 mini: شاشة 5.4 بوصة.
iPhone 7: شاشة 4.7 بوصة.
iPhone 12 mini: شاشة OLED
iPhone 7: شاشة IPS LCD
iPhone 12 mini: بدقة 2340× 1080بيكسل.
iPhone 7: بدقة 1334 × 750 بيكسل.
iPhone 12 mini: معالج A14 Bionic
iPhone 7: معالج Apple A10 Fusion
iPhone 12 mini: 64GB
iPhone 7: 256GB
iPhone 12 mini: iOS (14.x)
iPhone 7: iOS (14.x)
iPhone 12 mini: 2227 mAh
iPhone 7: 1960 mAh
iPhone 12 mini: مزدوجة 12 ميجابكسل.
iPhone 7: كاميرا 12 ميجابكسل.
Phone 12 mini: 12 ميجابكسل.
iPhone 7: 7 ميجابكسل.
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