شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 13 يصل بـ "نوتش" Notch كاميرا أصغر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحدث التقارير المسربة عن خطط أبل لهاتف أيفون 13، حيث من المنتظر أن يصل بتصميم أصغر فيما يتعلق بنتوء الكاميرا "النوتش"، فضلا عن مستشعر، وكانت شركة أبل قد طرحت هذا العام هاتف iPhone 12 Pro فقط بمستشعر ToF LiDAR، إلا أن بعض التقارير التي نشرت مؤخراً أشارت إلى خطط أبل لدعم سلسلة iPhone 13 بشكل كامل بمستشعر ToF LiDAR العام المقبل.

وبحسب موقع gizchina الصيني، فقد كشفت التقارير عن خطط أبل لإطلاق 4 إصدارات من سلسلة أيفون 13 العام المقبل، على أن تأتى هذه الإصدارات معززة بتقنية D-ToF، أيضاً تنضم II-VI لسلاسل توريد أبل العام المقبل لتصنيع شرائح VCSEL لدعم كاميرة ToF LiDAR في الجيل القادم من إصدارات الأيفون.

وأشارت بعض التقارير إلى أن II-VI ستعمل على توريد شرائح VCSEL لدعم كاميرا ToF LiDAR، مع بعض التكوينات الأخرى المطورة من أبل بالتعاون مع شركة Lumentum، من جانب أخر تعمل شركة Winmao على شراء المعدات المخصصة لقياس VCSEL.

ولفت بعض موردي الشركة إلى أن أبل تتجه إلى زيادة عدد فتحات الكاميرا في سلسلة أيفون 13، كذلك فمن المنتظر أن يضم الهاتف مستشعر 3D بتغيير جذري، ومن المتوقع أن يأتي نتوء مستشعر الكاميرا في سلسلة iPhone 13 بحجم أصغر عن الإصدارات السابقة.