تكنولوجيا: 3 نصائح من أبل للحفاظ على أمان حسابك.. جربها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع طرح iOS14، قامت أبل بتحديث سياسات الخصوصية الخاصة بها وجعلت من السهل على المستخدمين حماية الأجهزة والبيانات وتفاصيل الحساب، حيث نشرت الشركة مؤخرًا دليلًا شاملاً يسمى الوصول إلى الأجهزة والبيانات عندما تكون السلامة الشخصية في خطر، أو "Device and Data Access When Personal Safety is at Risk".

وبحسب موقع TOI الهندى، ففي الدليل، أوضحت الشركة خطوات حول كيف يمكن للمستخدمين التحقق من الأجهزة والخدمات المرتبطة بحساب أبل، ومراجعة Face ID ومراجعة إعدادات أمان الحساب، وفيما يلى أبرزها كما يلى:

- التحقق من جميع الأجهزة المرتبطة حاليًا بحساب أبل

هناك عدة طرق للتحقق من الأجهزة المرتبطة بحساب أبل الخاص بك. من بين أشياء أخرى، تتمثل الطريقة العامة في زيارة appleid.apple.com وتسجيل الدخول باستخدام معرف أبل، ومع ذلك، إذا كان لديك جهاز iPad أو iPhone أو Mac في متناول يدك، يمكنك التحقق من الأجهزة المتصلة هناك أيضًا، وإليك الطريقة.

على جهاز أبل iPhone أو iPad ، توجه إلى الإعدادات واضغط على اسمك من أعلى صفحة الإعدادات، ثم اسحب لأسفل أسفل خيار Family Sharing.

على أجهزة Mac الخاصة بك، افتح تفضيلات النظام وانقر على معرف أبل. هنا يمكنك رؤية جميع الأجهزة المرتبطة حاليًا بمعرف أبل الخاص بك.

- مراجعة إعدادات أمان معرف أبل على iPhone أو iPad أو Mac أو أي متصفح

افتح appleid.apple.com وقم بتسجيل الدخول، وتوجه الآن إلى قسم الأمان وتحقق من وجود أي مشكلة هناك، هنا يمكنك أيضًا التحقق من العديد من إعدادات الأمان الأخرى مثل مصادقة 2FA والمزيد.

- التأكد من ومراجعة إعدادات Face ID أوTouch ID على iPhone وiPad وMac

على iPhone وiPad ، توجه إلى الإعدادات -> معرف الوجه ورمز المرور أو خيار Touch ID ورمز المرور، في نظام Mac، توجه إلى تفضيلات النظام -> Touch ID