تكنولوجيا: ONEPLUS تعتمد شاحن بقدرة 33W إستعداداً لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة وان بلس في TUV Rheinland مؤخراً شاحن جديد بقدرة 33W الذي يأتي لدعم إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة.

قامت شركة وان بلس هذا العام بالتوسع بإصداراتها في سوق الهواتف المتوسطة، حيث كانت البداية في هاتف الشركة المتوسط OnePlus Nord، ومن ثم إستمرت الشركة في التركيز على هذه الفئة من الهواتف الذكية، واليوم تؤكد أحدث التسريبات على خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد قريباً.

ولقد إتجهت وان بلس في الفترة الأخيرة لترقية تقنية الشحن السريع لهواتفها المميزة لقدرة 65W، لذا تشير التسريبات إلى أن شاحن الشركة الجديد بقدرة 33W سيدعم إصدارات الشركة القادمة من الهواتف المتوسطة.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف وان بلس القادم من الفئة المتوسطة سيعرف بهاتف OnePlus 9E، أيضاً من المتوقع أن يأتي الشاحن بمعايير 11V/3A.

يذكر أن وان بلس تستعد أيضاً لإطلاق سلسلة ONEPLUS 9 المميزة خلال شهر مارس من العام المقبل، على أن يدعم هذه الإصدارات رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 888.

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