شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستشارو بايدن يقترحون إقامة شراكة محدودة مع الصين فى مجال الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مستشارو الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن من المهم للولايات المتحدة التعاون مع الصين في مجال الفضاء، وقالت صحيفة Politico الأمريكية، إن المستشارين يعتقدون أن الشراكة المحدودة في مجال الفضاء بين الولايات المتحدة والصين على غرار الشراكة الأمريكية السوفيتية في عصر الحرب الباردة يمكن أن تحد من التوتر وتخفض من احتمال تطور السباق الفضائي، الذي يقوض الاستقرار العالمي على الرغم من سرقة الصين للتكنولوجيات الأمريكية واستخدامها لأغراض عسكرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النقاش في موضوع التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في مجال الفضاء أصبح ملحا بعد هبوط مسبار " تشانج إيه – 5" بعينات التربة القمرية في منطقة منجوليا الداخلية الصينية حيث أصبحت الصين بعد مرور 44 عاما أول دولة حققت مشروع نقل عينات صخور القمر إلى الأرض بعد أن حقق مسبار "لونا – 24" السوفيتي مشروعا مماثلا عام 1976.

وأجرت الصحيفة استطلاع رأي 20 رائد فضاء وخبيرا وموظفا، حيث وافق غالبيتهم على احتمال فقدان الولايات المتحدة لزعامتها العالمية في حال تبتعد تماما عن الصين في مجال الفضاء.

بينما اتخذ المشرعون الأمريكيون، حسب الصحيفة، موقف الارتياب من التعاون مع الصين قائلين إن كل ما تقدمه الولايات المتحدة للصين قد يلحق نهاية المطاف ضررا بها.