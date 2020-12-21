شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تطرح أول سيارة كهربائية بالربع الثالث من عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة إيكونوميك ديلى نيوز التايوانية، أن سيارة أبل الكهربائية التى ترددت شائعات منذ فترة طويلة عنها، سيتم إطلاقها فى الربع الثالث من عام 2021، أى قبل عامين من الموعد المحدد، ويستشهد تقرير الصحيفة بمديرين تنفيذيين لم يتم الكشف عن أسمائهم فى الشركات المصنعة التايوانية، كما يزعم التقرير، أن المصنعين التايوانيين يستعدون لزيادة إنتاج مكونات "أبل كار" فى وقت مبكر من الربع الثانى من العام المقبل، مضيفًا أن شركة أبل تختبر سراً عشرات من السيارات النموذجية على الطريق فى كاليفورنيا.

وتلقت أبل تصريحًا من DMV فى كاليفورنيا لاختبار المركبات ذاتية القيادة فى عام 2017 ، وتم رصدها باستخدام سيارات لكزس SUV مزودة بمعدات LiDAR فى ذلك العام.

وزعمت العديد من المصادر أن Apple Car ستصدر بين عامى 2023 و 2025 ، بما فى ذلك المحلل Ming-Chi Kuo ، يستشهد التقرير بمدير لم يذكر اسمه فى شركة تصنيع تايوانية كبرى قال إن أبل تستهدف إطلاقًا فى سبتمبر 2021، وفى وقت سابق من هذا الشهر، زعم تقرير DigiTimes أن أبل كانت فى مفاوضات "أولية" مع موردى إلكترونيات السيارات، مما يشير إلى أن مشروع سيارتها لا يزال فى المراحل المبكرة إلى حد ما، وأضاف التقرير أن TSMC شريك أبل فى صناعة الرقائق يتعاون مع الشركة لتطوير "شريحة ذاتية القيادة".

على مر السنين، انقلبت التقارير حول ما إذا كانت شركة أبل تطور سيارة كاملة أو تعمل على الذكاء الاصطناعى وتقنيات القيادة الذاتية للسيارات بشكل عام، إذ تولى جون جياناندريا، رئيس الذكاء الاصطناعى فى شركة أبل، قيادة المشروع مؤخرًا، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج.

بالنظر إلى أن شركات صناعة السيارات غالبًا ما تعلن عن جميع السيارات الجديدة قبل سنوات، فإن أحد الاحتمالات هو أن Apple Car ستتم معاينتها فى أواخر عام 2021، ولكن لم يتم إصدارها.