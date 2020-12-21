شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Network Partitioning الجديدة لمكافحة التتبع بمتصفح فايرفوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة، أن شركة موزيلا تسعى لإضافة ميزة جديدة تعرف بـ Network Partitioning والتى تعمل على مكافحة التتبع، حيث من المنتظر أن تصل للمستخدمين بحلول شهر يناير 2021.

ميزة Network Partitioning

هي ميزة تهدف لمنع المتتبعين من استهداف المستخدم، حيث تعتمد الميزة على تقسيم التخزين من جانب العميل، وهو معيار جديد يتم تطوره حاليًا مجموعة مجتمع الخصوصية التابعة لاتحاد شبكة الويب العالمية، حيث قال الباحث الأمني Zach Edwards": إن متصفحك لديه العديد من الطرق التي يمكنه من خلالها حفظ البيانات من مواقع الويب، وليس فقط عبر ملفات تعريف الارتباط، حيث تشتمل آليات التخزين الأخرى هذه على ذاكرة التخزين المؤقتة لبروتوكول HTTP وذاكرة التخزين المؤقتة للصور وذاكرة التخزين المؤقتة للأيقونة المفضلة وذاكرة التخزين المؤقتة للخط، إلى جانب مجموعة متنوعة من ذواكر التخزين المؤقتة وآليات التخزين الأخرى التي يمكن استخدامها لتتبع الأشخاص عبر مواقع الويب".

وأضاف أن جميع أنظمة تخزين البيانات هذه مشتركة بين مواقع الويب، ويتمثل الاختلاف في أن ميزة Network Partitioning تسمح لمتصفح فايرفوكس بحفظ الموارد، مثل ذاكرة التخزين المؤقتة والأدوات المفضلة وملفات CSS والصور والمزيد، على أساس كل موقع ويب في المجموعة نفسها، وليس معًا.

ومع إضافة ميزة Network Partitioning ضمن النسخة 85 من متصفح فايرفوكس فإن هذا سيتيح له حظر ملفات تعريف الارتباط الفائقة بشكل أفضل، وهي ملفات تعريف الارتباط التي تسيء استخدام وسائط التخزين المشتركة المختلفة من أجل السماح للمعلنين بتتبع تحركات المستخدم عبر الويب.