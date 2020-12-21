شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لإلغاء "الباسورد" بحلول 2021.. اعرف هتعمل إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت عن أنها على وشك تغيير طريقة فتح أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية تمامًا، إذ تحدثت فى أحدث منشور عن جهودها فى المضى قدمًا نحو مستقبل بلا كلمة سر ونواياها للوصول إلى تلك المرحلة فى عام 2021، ففى منشور المدونة، وذكرت الشركة أن ما يقرب من 80٪ من الهجمات الإلكترونية تستهدف كلمة السر مع اختراق كل 250 حسابًا للشركة يوميًا، وقد دفع هذا لشركة إلى تقديم حل خالٍ من كلمات السر.

وقال الشركة فى منشورها: "فى نوفمبر 2019 خلال حدث مايكروسوفت Ignite للمطورين، شاركنا أن أكثر من 100 مليون شخص يستخدمون بالفعل تسجيل الدخول بدون كلمة سر من مايكروسوفت كل شهر، وفى مايو من عام 2020، فى الوقت المناسب تمامًا لليوم العالمى لكلمة السر، ارتفع هذا الرقم بالفعل إلى أكثر من 150 مليون شخص، وأصبح استخدام القياسات الحيوية للوصول إلى حسابات العمل الآن ضعف ما كان عليه فى ذلك الوقت، ولقد استمدنا قوتنا من تصميم عملائنا هذا العام، ومن المقرر أن نجعل الوصول بدون كلمة سر حقيقة واقعة لجميع عملائنا فى عام 2021".

سيكون 2021 هو العام الذى تخطط فيه مايكروسوفت لجعل كلمات السر قديمة لجميع عملائها، وأكدت الشركة أن التخلي عن كلمة السر سيجعل الحياة على الإنترنت أسهل بكثير.

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى مايكروسوفت، تعمل أبل أيضًا على هذه الميزة. لقد شدد صانع iPhone كثيرًا على Touch ID ونظام تسجيل الدخول إلى Apple ID و Face ID فى أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة Mac و iPhone.