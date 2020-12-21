شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما خطورة تسرب الهواء فى المحطة الفضائية الدولية؟ رائد روسى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رائد الفضاء الروسى بافل فينوجرادوف، أن اكتشاف مكان جديد لتسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية لا يشكل خطورة كبيرة على المحطة ومن فيها، وأشار فينوجرادوف، فى حديث لوكالة نوفوستى الروسية للأنباء، إلى أنه "لا توجد أى مشكلة على متن المحطة الفضائية الدولية، والعمل يجرى بصورة طبيعية".

ووفقا له، العمل جار منذ فترة طويلة لوقف تسرب الهواء، وقال: "نحن نطير منذ سنة ونصف السنة، وكل شيء على ما يرام".

يذكر أن خبراء المركز الروسى لإدارة الرحلات الفضائية، طلبوا من طاقم المحطة مساعدتهم فى العثور على مكان جديد لتسرب الهواء من وحدة "زفيزدا" الروسية فى المحطة الفضائية الدولية، لأن احتياطى الغازات اللازم لتعويض تسرب الهواء على وشك النفاد.

وكان رواد الفضاء قد اكتشفوا فى شهر أكتوبر مكان تسرب الهواء فى وحدة "زفيزدا" الروسية وتم إصلاح الشق الذى يتسرب منه الهواء مؤقتا، ولكن سيرجى كريكالف الذى كان حينها يشغل منصب المدير التنفيذى لبرامج الرحلات الفضائية المأهولة فى مؤسسة "روس كوسموس" أعلن عن احتمال وجود مكان آخر يتسرب منه الهواء.

ومن جانبه قال الخبير سيرى ريجيكوف: "نحن عمليا لا نعرف المكان الآخر الذى يتسرب منه الهواء، ونحن نفقد احتياطى الغازات. لذلك يجب حل هذه المشكلة بالسرعة الممكنة". وطلب من رواد الفضاء عزل الغرفة الوسطية تماما طوال الوقت، من أجل تقليل تسرب الهواء".