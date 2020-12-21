تكنولوجيا: MEDIATEK تبدأ تطوير رقاقة جديدة بدقة تصنيع 6 نانومتر وسرعة 3.2GHZ في أنوية A78

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير نشر اليوم على أن شركة MEDIATEK بدأت العمل على تطوير رقاقة معالج جديدة ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر، على أن تتضمن الرقاقة أنوية A78 بسرعة 3.2GHZ.

في تقرير نشر اليوم عبر صفحة @DigitalChatStation، كُشِف عن خطط MEDIATEK لإطلاق إصدار جديد من رقاقات المعالج، ولقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة MEDIATEK على أن الشركة تستعد لإطلاق رقاقة 5G في الربع الأول من 2021.

وتشير التوقعات إلى أن رقاقة MEDIATEK ستأتي في الربع الأول من 2021 بدقة تصنيع 6 أو 5 نانومتر كما ترتكز على عملية تصنيع TSMC.

بينما أشار تقرير أخر إلى أن MediaTek تستعد لإطلاق اثنان من الرقاقات العام المقبل على أن تأتي إحداها بدقة تصنيع 6 نانومتر، بينما ترتكز الأخرى على دقة تصنيع 5 نانومتر.

أيضاً من المتوقع أن تكون رقاقة MT6893 هي الإصدار المميز بدقة تصنيع 6 نانومتر، والتي تتضمن أنوية ARM Cortex-A78، حيث تدعم الأنوية الرئيسية في وحدة المعالجة سرعة 3.0GHz، أي بنفس مواصفات الرقاقة المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، على أن تأتي بتحسينات في أنوية A77 المستخدمة في رقاقة Dimensity 1000 Plus.

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