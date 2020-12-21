أرامكو تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة أرامكو السعودية للتطوير التابعة لشركة الزيت العربية السعودية اليوم الاثنين عن عقد شراكة مع شركة جوجل لتقديم الخدمات السحابية Google Cloud ذات الأداء والسرعة العاليين لعملاء المؤسسات في المملكة العربية السعودية.

وستتم إضافة المملكة لشبكة مناطق منصات جوجل السحابية العالمية كجزء من اتفاقية التحالف الإستراتيجي التي وقعتها الشركة مع Google Cloud الشهر الجاري.

وتقوم Google Cloud بدورها بإنشاء وتشغيل منطقة الخدمات السحابية الجديدة في المملكة، فيما يتم إنشاء شركة جديدة – بعد الموافقات التنظيمية المطلوبة – لتوفير حلول الخدمات السحابية للعملاء، مع التركيز على قطاع الأعمال داخل المملكة.

وتسمح منطقة الخدمات السحابية الجديدة للشركات والمنظمات في جميع أنحاء المملكة بزيادة وجودها السوقي، مع توفير المنتجات والخدمات الرقمية بصورة أسرع وأكثر موثوقية.

ويفيد هذا التعاون من الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في المملكة، حيث من المتوقع أن تصل الفرص السوقية إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

ومع تزايد الاعتماد على خدمات الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تضاعفت وتيرة التحول نحو الحلول الرقمية.

ومن شأن نشر خدمات جوجل السحابية والبنية التحتية في المملكة، توفير حلول قوية وموثوقة وذات جودة عالية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تقنية المعلومات والخدمات السحابية.

وقال أحمد السعدي، نائب الرئيس الأعلى للخدمات الفنية في أرامكو السعودية: نحن نعيش في عالم تلعب فيها البيانات دورًا رئيسًا، ومن الضروري أن توفر الشركات البنية التحتية الآمنة لحماية بياناتها، إضافة إلى الأدوات التي تمكن تلك الشركات من الاستفادة القصوى من تلك البيانات.

وأضاف: من شأن جلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة أن يوفر فوائد كبيرة آنيًا ومستقبليًا، ونشكر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على دعمها لهذه المبادرة، حيث يعتمد مستقبل تحول ونمو قطاع الأعمال في المملكة على قدرته على الاستفادة من الخدمات السحابية.

وقال (توماس كوريان) Thomas Kurian، الرئيس التنفيذي للخدمات السحابية من جوجل: نحن ملتزمون بمساعدة الشركات في تحديث وتسريع تحولاتها الرقمية باستخدام الخدمات السحابية من جوجل.

وأضاف: بموجب هذه الاتفاقية، تتوفر حلول وتقنيات الخدمات السحابية من جوجل المبتكرة للعملاء والشركات العالميين في المملكة العربية السعودية لتمكينهم من خدمة المستهلكين النهائيين بشكل أفضل.

وتقدم الخدمات السحابية من جوجل لعملائها حلولاً متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية وإدارة البيانات والأمن والبنية التحتية وتحديث التطبيقات.

كما أن الخدمات السحابية من جوجل تقدم هذه الخدمات على مستوى العالم، في الوقت الذي تستخدم فيه الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المئة لتشغيل عملياتها.