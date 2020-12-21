Tab P11 Pro .. حاسب لوحي جديد من لينوفو

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة لينوفو حاسبها اللوحي الجديد المسمى Tab P11 Pro بسعر يبدأ من 499.99 دولار أمريكي.

ومن المفترض أن ينافس الحاسب الجديد العامل بنظام التشغيل أندرويد 10 الحواسيب اللوحية من الفئة المتوسطة، من أمثل وحدات Galaxy Tab من سامسونج.

ومن خلال شاشة من نوع OLED بقياس 11.5 إنشًا، يوفر Tab P11 Pro شاشة أكبر قليلاً من شاشة Galaxy Tab S6 و Galaxy Tab S5e بقياس 10.5 إنشات، وإن كان ذلك بالدقة نفسها 2560×1600 بكسل.

ويعمل الحاسب بمعالج Snapdragon 730G ثماني النواة، الذي يوجد يعتبر أبطأ من معالج Snapdragon 855 الموجود ضمن Galaxy Tab S6 لكنه أسرع من معالج Snapdragon 670 الموجود ضمن Galaxy Tab S5e.

ويوفر معالج Snapdragon 730G قدرًا جيدًا من قوة المعالجة، لكنه لا يدعم 5G، وللمقارنة، يأتي هاتف Google Pixel 4a الذي تم إطلاقه حديثًا مزودًا أيضًا بمعالج Snapdragon 730G.

ويأتي Tab P11 Pro في نسختين للذاكرة، حيث يوفر الإصدار الأساسي 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي إلى جانب 128 جيجابايت من مساحة التخزين، بينما يوفر الإصدار الأعلى 6 جيجابايت من الذاكرة إلى جانب سعة التخزين البالغة 128 جيجابايت.

ويكلفك الإصدار الأعلى 50 دولار إضافية، ويمكنك إضافة المزيد من السعة التخزينية عبر بطاقات microSD في كلا النسختين.

وعند الحديث عن التسعير، فمن الواضح أن Tab P11 Pro أقل سعرًا من Galaxy Tab S6 البالغ سعره 649.99 دولار أمريكي.

ومع ذلك، فإن هذا الفرق السعري يعود إلى تضمن سعر Galaxy Tab S6 قلم S Pen الرقمي الذي يحظى بتقدير كبير، في حين أن قلم Precision Pen المكافئ من لينوفو هو ملحق اختياري بقيمة 65 دولار أمريكي.

وتعد لوحة المفاتيح اللاسلكية خيارًا لكل من أجهزة لينوفو وسامسونج اللوحية.

ويتضمن الحاسب اللوحي الجديد مكبرات الصوت الرباعية من JBL مع دعم Dolby Atmos للحصول على متعة الاستماع الغامر، وتشمل خيارات الاتصال على Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.0 إلى جانب منفذ USB 3.2 Type-C.

وبالنسبة للبصريات، توجد كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل و 5 ميجابكسل في الخلف مع القدرة على التركيز البؤري التلقائي والتركيز الثابت على التوالي، بينما يحتوي الجزء الأمامي أيضًا على كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل مع كاميرا IR.