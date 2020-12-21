قريبا … بطولة PUBG Mobile في دبي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 06:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2020 5:07 مساءً

لا تقتصر دبي بكونها وجهة سياحية او اسثمارية فقط، بل هي أيضا وجهة عشاق لعبة بابجي الذين يتحضرون لنهائيات البطولة التي ستعقد في مدينة دبي.

أعلنت شركة تينسنت أن نهائيات بطولة PUBG Mobile العالمية PMGC ستقام في دبي، على أن يعقد الحدث في شهر كانون الثاني 2021.

ويشهد الحدث وصول أفضل 16 فريقًا في العالم من مرحلة الدوري إلى دبي للمشاركة في نهائيات PMGC، وتتنافس الفرق على لقب أبطال العالم وجوائز بقيمة 1.3 مليون دولار (4.7 مليون درهم إماراتي).

ويتم ربط الفرق عبر شبكة LAN خلال الحدث، حيث يخرجون جميع الأسلحة في (كوكا كولا أرينا) Coca-Cola Arena في دبي، التي يمكن أن تستضيف 17000 متفرج في المرة الواحدة.

وأدت زيادة المخاطر باستمرار في الساحة الرقمية في الشرق الأوسط إلى جعل الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة 35 في قائمة أسواق الألعاب الكبرى في العالم، حيث يقضي اللاعبون 30 دقيقة في المواجهات عبر الأجهزة المحمولة كل يوم.

ويُظهر استاد Dubai X القادم والمخصص لأحداث الرياضات الإلكترونية، الذي يروج له على أنه ساحة للاعبين العالميين، إمكانات صناعة الألعاب في البلاد.

وقادت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الارتفاع الكبير في الألعاب خلال فترة الإغلاق، في منطقة تضم مجتمع ألعاب يبلغ تعداده 100 مليون نسمة مع مجموعة متزايدة من المؤثرين في الألعاب.

وتراهن الإمارات بشكل كبير على الرياضات الإلكترونية والألعاب، حيث أسس دبي مول حديقة ألعاب الواقع الافتراضي واستثمرت أبوظبي في أكاديمية خاصة للتدريب على الرياضات الإلكترونية.

وبالنسبة للمنطقة، يأتي هذا الحدث الجديد للرياضات الإلكترونية بعد عام من بطولة PUBG Mobile Star World Cup، التي استضافت في العام الماضي عددًا متزايدًا من اللاعبين من المملكة العربية السعودية.

يذكر أن هذا الحدث لكن يكون الحدث الأول للرياضات الإلكترونية الخاص بلعبة PUBG Mobile الذي يقام في دبي، حيث أقيم في المدينة الحدث الدولي الأول للعبة PMSC في عام 2018، وفاز فريق RRQ Athena بالمسابقة وحصل على 200000 دولار.

الفرق الـ 16 التي تأهلت لنهائيات PMGC هي:

Four Angry Men

Bigetron Red Aliens

RRQ Athena

Konina Power

Klas Digital Athletics

Loops Esports

Secret Jin

Futbolist

Nova XQF

POWER888 KPS

Abrupt Slayers

Alpha7 Esports

Z3US Esports

Natus Vincere

Aerowolf Limax

Team secret