تكنولوجيا: أحدث الصور المسربة التي توضح تصميم هاتف Honor V40 بشكل كامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف Honor V40 بتفاصيل أكثر دقة، وهو أول إصدار ينطلق قريباً من Honor بعد إستقلال الشركة عن هواوي مؤخراً.

تستمر التسريبات المصورة في الكشف عن تفاصيل تصميم هاتف Honor V40 القادم، واليوم تأتي أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد لتقدم نظرة واضحة على تفاصيل تصميم هذا الإصدار.

ويظهر هاتف Honor V40 بتصميم دائري لوحدة الكاميرة الخلفية، مع إعدادات رباعية للكاميرة وفلاش LED يتوسط الإعدادات، بينما يضم الهاتف فتحة في الجهة الأمامية لكاميرة السيلفي المزدوجة، كما تأتي إعدادات الكاميرة بتوقيع علامة Leica.

أيضاً تكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن تصميم منحني للشاشة، كما تشير التسريبات إلى أن وحدة الكاميرة الخلفية مستوحاة من تصميم الساعة المميزة بقرص دائري.

من جانب أخر تتميز كاميرة السيلفي بتصميم أصغر لثقوب المستشعرات، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم بارز، أيضاً من المقرر أن يأتي الجزء السفلي في الهاتف بمنفذ USB C، مع مكبر صوتي، وفتحة لشريحة SIM.

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