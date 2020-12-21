فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 21, 2020 170 سماعات Samsung Buds القادمة ستدعم تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد ???? السماعة التي سيتم الكشف عنها في يناير حسب التقارير ستدعم تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد للفيديو و خواص للتعرف على الصوت بالاضافة الى دعم الصوت المحيطي.

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