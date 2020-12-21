تكنولوجيا: هواوي تؤكد نظام HARMONY OS يأتي بواجهة مستخدم جديدة في الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة هواوي في تصريحات رسمية على أن نظام تشغيل HARMONY OS سينطلق بواجهة مستخدم جديدة لإصدارات الشركة من الهواتف الذكية.

أطلقت العملاق الصيني مؤخراً الإصدار التجريبي الأول من Harmony OS 2.0 الذي يستهدف الهواتف الذكية، والذي يتوفر بالفعل على مجموعة محددة من هواتف هواوي الذكية، كما ينطلق رسمياً لهواتف هواوي خلال العام المقبل.

ولقد انطلق الإصدار التجريبي ليتم إختباره الآن من قبل المطوريين من مستخدمي سلسلة هواتف Huawei P40، أو Huawei Mate 30، حيث تقدم المطوريين بالفعل للتسجيل لتجربة الإصدار التجريبي الأول من Harmony OS 2.0.

من جانب أخر قدمت هواوي في مؤتمرها الإعلامي مؤخراً عرض حي لهاتف يعمل بالفعل بنظام تشغيل Harmony OS 2.0، والذي لا يختلف بشكل كبير عن نظام Android مع واجهة EMUI، إلا أن أحد موظفي هواوي قد أكد على أن الإصدار النهائي للنظام سيأتي بتصميم جديد للواجهة.

أيضاً أوضحت الإختبارات الأولية للمطوريين للإصدار التجريبي من HarmonyOS 2.0، أن النظام لا يختلف عن تجربة نظام تشغيل الأندوريد، حيث يتضمن العديد من ملامح نظام جوجل، لذا تشير التوقعات إلى أن هواوي طورت نظام HarmonyOS 2.0 لتستهدف منافسة نظام الأندوريد بشكل مباشر.

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