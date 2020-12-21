الشتاء يبدأ رسمياً .. تفاصيل طقس اليوم ونصائح الأرصاد لمواجهة موسم الشتاء

يبدأ فصل الشتاء جغرافيا في مصر اليوم الاثنين 21 من ديسمبر، عند الساعة 12 والدقيقة 02، ومدة فصل الشتاء 2021 يعتبر 89 يومًا و20 ساعة و30 دقيقة.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لأخبار اليوم ، أنه من المتوقع أن يبدأ الانحفاض الحقيقي في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء القادم، وسوف تبدأ درجات الحرارة في الانحفاض تدريجيا مع دخول فصل الشتاء لتتراوح في بداية الفصل من 25 درجة لتصل إلى 20 درجة مئوية.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن أبرز صفات فصل الشتاء هي الانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط الرياح، وسقوط الأمطار.

الملابس الثقيلة في الأوقات المتأخرة

ونصح خبراء الأرصاد الجوية ، المواطنين خلال فصل الشتاء بالقيادة بهدوء على الطرق خاصة عند سقوط الأمطار ونشاط الرياح، وارتداء الملابس الثقيلة في الأوقات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وتابع خبراء الأرصاد، أنه من المتوقع في الفترة المقبلة حدوث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار، حيث أن هذه الظواهر من سمات فصل الشتاء.

حالة الطقس الإثنين أول أيام فصل الشتاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس الإثنين أول أيام فصل الشتاء مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد الرياح معتدلة.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ومرتفع جوي آخر فى طبقات الجو العليا.

ويكون الطقس دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ويكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتكون هناك فرص لأمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، وتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

الإسكندرية 21 14

وادى النطرون 21 14

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 14

بلطيم 22 14

مطروح 20 13

السلوم 19 11

سيوة 21 11

بورسعيد 22 15

دمياط 22 15

الزقازيق 21 13

المنصورة 21 13

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 13

العريش 20 13

رفح 19 14

رأس سدر 22 12

نخل 18 05

نويبع 23 17

طابا 20 13

كاترين 16 04

الطور 24 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 10

بني سويف 22 10

المنيا 23 08

أسيوط 23 08

سوهاج 23 09

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

إدفو 26 12

أبوسمبل 25 12

الوادي الجديد 25 11

شلاتين 28 18

أبورماد 27 18

حلايب 26 19

رأس حدربة 27 19