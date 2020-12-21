إطلاق معجم المصطلحات التقنية Techtionary

دبي - يزن راشد - أطلقت مبادرة Think Tech – بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية – معجم المصطلحات التقنية Techtionary بهدف إثراء المحتوى العربي بالمصطلحات التقنية العربية.

كما يهدف المعجم إلى توحيد المصطلحات التقنية، بالإضافة إلى المحافظة على سلامة اللغة العربية، وحل المشكلات اللغوية، وإنتاج معجم متميز وهادف لدعم المجتمع والمهتمين في التقنية الرقمية.

ويتوفر معجم المصطلحات التقنية Techtionary بثلاثة أشكال: هي نسخة PDF تفاعلية، ومعجم إلكتروني ضمن الموقع الإلكتروني للمبادرة، بالإضافة إلى تطبيق للأجهزة المحمولة من المفترض إطلاقه في وقت لاحق.

ويشكل المعجم مرجعية تقنية لطلاب المدارس، والمعلمين ورواد الأعمال، والمتخصصين والباحثين في المجالات التقنية، خاصةً فيما يتعلق بالمصطلحات التقنيات الناشئة التي تركز عليها المبادرة.

وأكد الوكيل المساعد لمهارات المستقبل والمعرفة الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس فارس الصقعبي أن هذا المعجم يأتي في سياق تشجيع المبادرات التي تسهم في إثراء المحتوى العربي الرقمي.

وأعرب الصقعبي عن أمله في أن يكون هذا الإطلاق بداية لعمل موحد يجمع الأكاديميين التقنيين والجهات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لوضع قواميس بما يتماشى مع التطورات التقنية وخاصة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وعدم وجود مصطلحات عربية تواكب هذا التطور السريع، وتلبية لحاجات العديد من الشرائح التي يهمها التعريب وعلى رأسها شريحة الطلاب.

ونوه الصقعبي في ختام تصريحه بأن ذلك ما دفع الوزارة ممثلة بمبادرة Think Tech إلى إنجاز المرحلة الأولى من مراحل معجم المصطلحات التقنية الذي يمتاز بالعديد من المزايا.

ومن أبرز المزايا التي يوفرها المعجم المرادفات للمصطلح العربي والإنجليزي، بالإضافة إلى تعريف المستخدم بكيفية استخدام المصطلح في جملة صحيحة، وكذلك إمكانية نسخ المصطلحات المختارة وسهولة مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت قد أطلقت في شهر سبتمبر من العام 2018 مبادة Think Tech بهدف استشراف المستجدات التقنية وتحقيق التنمية المستدامة وبناء جيل واعٍ مبدع متكامل.

وتعد المبادة بمنزلة المظلة للمشاريع التوعوية الإستراتيجية على مستوى المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي الهادفة إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء المجتمع الرقمي والاقتصاد المزدهر.