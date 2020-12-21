شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تستخدم منصة الألعاب Stadia على جهاز التليفزيون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من محبي الألعاب الذين يفضلون استخدام أكبر شاشة في المنزل، لذا سيكون تشغيل Stadia على التلفزيون الخيار الأمثل لك، حيث ستحتاج إلى تليفزيون بمنفذ HDMI وجهاز Google Chromecast Ultraووحدة تحكم Stadia.

فى البداية سيكون عليك توصيل جهاز Google Chromecast Ultra بالتلفزيون الخاص بك وإعداده، إذ يأتي جهاز Chromecast Ultra مزودًا بمنفذ Ethernet الخاص به، وللحصول على أفضل تجربة Stadia، استخدم هذا المنفذ وكابل Ethernet لربط Chromecast بجهاز الراوتر الخاص بك.

وبمجرد القيام بذلك، اضغط على شعار Stadia على وحدة التحكم الخاصة بك لوضعه في وضع الاتصال، ويجب أن يظهر الرمز على شاشة التلفزيون، حيث سيبدو كمجموعة عشوائية من الأزرار الموجودة على جهاز التحكم.

أدخل الرمز الموجود على وحدة تحكم Stadia وانتظر حتى يكتشف Chromecast وحدة التحكم الخاصة بك، إذا نجح الارتباط، فسيتم تشغيل Stadia على جهاز التلفزيون، وإذا لم تنجح، فسيتعين عليك إدخال الرمز مرة أخرى.

وإذا كنت لا ترى رمز ربط يظهر على التليفزيون، فقد يعني هذا أن جهاز Chromecast لم يتم تعيينه على "Ambient Mode"/، ولإصلاح هذا، سيكون عليك إتباع الخطوات التالية، كما ذكرها موقع "business insider":

1. افتح تطبيق Google Home على هاتفك الذكي واضغط على أيقونة Chromecast Ultra.

2. في الزاوية العلوية اليسرى، اضغط على "الإعدادات"، والذى يبدو رمز الترس.

3. ضمن "معلومات الجهاز"، اضغط على "الوضع المحيط" Ambient Mode.

4. ستظهر شاشة جديدة، قم بالتمرير لأسفل حتى تجد "رمز ربط Stadia Controller"، واضغط على "إظهار" تحتها، سيظهر رمز الربط على جهاز التلفزيون.

وإذا كنت تواجه مشكلات في توصيل جهاز Chromecast بشبكة Wi-Fi، فيمكن أن يساعدك تطبيق Google Home في ذلك أيضًا، وإذا لم تتصل وحدة التحكم بشبكة Wi-Fi، فستحتاج إلى استخدام تطبيق Stadia.

وعلى الرغم من أن اللعب باستخدام Chromecast Ultra يوفر أقل مرونة من حيث دعم وحدة التحكم، فقد ألمحت جوجل إلى أن المزيد من وحدات التحكم قد تدعمها في المستقبل.