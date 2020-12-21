شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تغلق خدمات "Halo" لأجهزة Xbox 360 نهاية العام المقبل..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كما أنه وفقا لما ذكره موقع "engadget"، لا يؤثر هذا على ألعاب Master Chief Collection أو Halo Wars: Definitive Edition ، ولكنه يتضمن الإصدارات المتوافقة مع النسخ السابقة التي تلعبها على Xbox One أو Series X / S.

وستظل إصدارات Xbox 360 تدعم الألعاب المخصصة عبر الإنترنت والألعاب المحلية والفرق عبر الإنترنت، ولكن لا يمكنك استخدام الميزات التي تعتمد على الخدمات.

وكانت هذه الخطوة متوقعة، حيث إن آخر تحديث في Xbox 360 "Halo 4"، تم طرحه في عام 2012، لذا قد يكون من الصعب تبرير دعمها، وعلى الرغم من ذلك، شعر العديد من اللاعبين بالاستياء، إذ اعتادوا الاستمتاع بألعاب Halo على Xbox 360، وبهذه الخطوة تعمل مايكروسوفت و343 منذ الطفولة.

جدير بالذكر، احتلفت شركة مايكروسوفت فى نوفمبر الماضى بمرور 10 أعوام على إطلاق جهاز Xbox 360، حيث تم الكشف عنه لأول مرة عام 2005 وكان بمثابة جهاز ثورى، بفضل مزاياه المتعددة التى لا تقتصر التى تفوقت أجهزة على سونى، ودعمت مايكروسوفت الجهاز بعدد من الألعاب المميزة والحصرية مثل Halo وGears of War، مما زاد من المنافسة وأدى لتفوق جهاز مايكروسوفت على بلاى ستيشن 3، كما عملت مايكروسوفت مع الناشرين للحصول على حقوق عدد من الألعاب الشهيرة مثل call of Duty وGrand Theft Auto،