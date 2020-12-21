شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Death Stranding.. ما يحتاجه جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتشغيل اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد Death Stranding هي لعبة خيال علمي للعالم المفتوح تتميز بشخصيات جسدية، فيما تعد اللعبة هي من بنات أفكار صانع اللعبة الياباني Hideo Kojima وتم تطويرها في إطار Kojima Productions، وداخل لعبة Death Stranding ، تلعب دور Sam Porter Bridges (شخصية على غرار Norman Reedus) الذي تم تكليفه بمهمة تسليم وتجميع البشر المتناثرين معًا في عالم اللعبة البائس.

وكانت Death Stranding واحدة من أكبر الألعاب التي تم إطلاقها في عام 2019، وفيما يلي نعرض الحد الأدنى ومتطلبات النظام الموصى بها التي يحتاجها جهاز الكمبيوتر لديك حتى يتمكن من تشغيل اللعبة.

Death Stranding: الحد الأدنى لتشغيل اللعبة

-نظام تشغيل Microsoft Windows 10.

- معالج Intel Core i5-3470 أو AMD Ryzen 3 1200 .

- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.

- كارت شاشة Nvidia GeForce GTX 1050 (3 جيجابايت) أو بطاقة رسومات AMD Radeon RX 560 (4 جيجابايت).

- مساحة قرص متوفرة 80 جيجابايت.

- إصدار DirectX 12

- يجب أن تكون بطاقة صوت الكمبيوتر متوافقة مع DirectX، وأيضا ، مجموعة تعليمات AVX مطلوبة.

Death Stranding: متطلبات النظام الموصى

- نظام التشغيل Windows 10

- معالج Intel Core i7-3770 أو AMD Ryzen 5 1600 .

- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.

- كارت شاشة Nvidia GeForce GTX 1060 (6 جيجابايت) أو AMD Radeon RX 590.

- إصدار DirectX 12

- حوالي 80 جيجابايت مساحة متوفرة على القرص.

- يجب أن تكون بطاقة صوت الكمبيوتر متوافقة مع DirectX، وأيضا ، مجموعة تعليمات AVX مطلوبة.

ويوفر إصدار الكمبيوتر الشخصي من Death Stranding دعمًا لمعدلات إطارات أعلى ووضع الصورة ودعم شاشة واسع للغاية، كذلك فهناك مستوى صعوبة جديد، حيث تم إضافة جد صعب إلى إصدار الكمبيوتر الشخصي، وستحتوي اللعبة أيضًا على بعض المحتوى من سلسلة Half-Life.